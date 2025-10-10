¿Ya se va Ancelotti? Decisión entre manos de Brasil para el Mundial 2026 fue revelada

Carlo Ancelotti rompió el paradigma sobre la presencia de entrenadores europeos en Sudamérica.

Después de lo que fue su éxito en Real Madrid, decidió aventurarse a tomar las riendas del seleccionado de Brasil.

Su proceso inició de menos a más, pero con el paso de los juegos se le ha visto mejorar y entender de manera más acertada las dinámicas del balompié de esta parte del mundo.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, en su debut contra Ecuador. | Foto: AP

A la interna de la Confederación Brasileña de Fútbol, el proceso a cargo del italiano tiene todo para ser exitoso en el Mundial 2026 y más adelante.

Según lo informado en las últimas horas por la prensa deportiva brasileña, sin importar el resultado de la próxima cita orbital, estos buscarían ofrecer una renovación Carleto.

De acuerdo con la información publicada por el periodista, Diogo Dantas, “la CBF planea renovar el contrato de Ancelotti antes del Mundial”.

CBF tem planos para renovar com Ancelotti antes da Copa do Mundo; entenda https://t.co/3n8mJBJm2l — Diogo Dantas (@diogodantas) October 10, 2025

Gols do Brasileirão, cuenta de X que tomó como referencia lo dicho por el periodista, dio más detalles al respecto.

Según los citados, Brasil estaría por decidir qué quiere a Ancelotti “con miras al ciclo del Mundial de 2030″.

Adicional a eso, como dato no menor está que, sin importar lo que suceda en el 2026, el italiano tendría respaldo para quedarse en el cargo donde este también estaría a gusto.

“Independientemente del resultado del Mundial. El técnico italiano manifestó su interés en continuar en el cargo”, señalan.

Amistoso fue un baile

Brasil del entrenador italiano Carlo Ancelotti jugó este viernes su mejor partido y goleó 5-0 a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão y Rodrygo, en un amistoso de preparación hacia el Mundial de 2026.

Estêvão abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran acción colectiva que Brasil inició en su propia área, preámbulo de la dominante presentación de la Canarinha en su visita al World Cup Stadium de Seúl. Rodrygo amplió distancias en el 41.

El joven extremo del Chelsea, de 18 años, repitió la dosis en el 47 y el futbolista del Real Madrid lo hizo en el 49.

Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77 para los pentacampeones mundiales, que usaron una camiseta con un parche especial para conmemorar los 85 años del natalicio de Pelé, que se cumplen este mes.

‘Jogo bonito’ de Brasil volvió a verse

Ancelotti presentó novedades en la alineación con los regresos de los madridistas Rodrygo y Éder Militão.

El central, que había jugado su último partido previo con Brasil en julio de 2024, dejó atrás dos graves lesiones que incluso le llevaron a pensar en el retiro, reconoció el propio zaguero esta semana.

Vinícius Júnior celebra su gol con Brasil ante Corea del Sur | Foto: Getty Images

Una larga secuencia de toques que Brasil comenzó a hilar en su área, con participación de nueve de sus jugadores, incluido el portero Bento, terminó en un preciso pase profundo de Bruno Guimarães para que Estêvão firmara el 1-0.

La Veredeamarela disfrutaba con el balón y la siguiente anotación llegó cuando Vini atacó por la banda y cedió la pelota a Casemiro, que asistió a Rodrygo.

Después del descanso, dos pérdidas de Corea del Sur ante la presión de Brasil derivaron en nuevos tantos del gigante sudamericano: Estêvão robó la esférica y él mismo resolvió ante el meta Jo Hyeon-woo y, poco después, sería el turno, otra vez, de Rodrygo.

En medio de un carrusel de cambios típico de partidos como este, los anfitriones parecieron mejorar.