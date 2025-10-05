Deportes
Campeón del mundo con Brasil defiende a James Rodríguez: tiró vainazo a técnico que lo borró
Se trata de una de las leyendas de Brasil, campeón del mundo en 1994 y muy cercano al São Paulo.
Es cierto que en los últimos años James Rodríguez ha recibido críticas por parte de la prensa y los aficionados en los clubes que ha militado. Una de esas instituciones es São Paulo, donde el colombiano llegó en julio de 2023 y estuvo hasta antes de que empezara la Copa América 2024.
Finalizando septiembre, de este 2025, en São Paulo se acordaron de James Rodríguez. Más allá de haberlo criticado mientras estuvo allí, hoy una leyenda del tricolor paulista compara lo que pasó con el capitán de la Selección Colombia con lo que ocurre con Oscar, actual refuerzo estrella del club.
Oscar, recordado por su paso en Selección Brasil y Chelsea de Inglaterra, llegó a São Paulo para 2025 con la intención de ser su gran figura. Sin embargo, las lesiones lo han marginado a estar más afuera que adentro de la cancha.
Luís Antônio Corrêa da Costa, exfutbolista brasileño de selección y mejor conocido por su apodo Müller, es considerado como leyenda de São Paulo. Por eso, comparó lo que vive Oscar con lo que pasó con James, y salió en defensa del colombiano.
“(Oscar) ni siquiera debería haber venido. Gana dos millones de reales al mes trabajando en el departamento médico. No juega. ¿Cuál es la diferencia entre él y James Rodríguez? James estaba disponible. Era el entrenador quien no lo estaba utilizando... (Oscar) Parece un jugador de cristal. Cualquier cosa duele”, dijo Müller para Gazeta Esportiva, en declaraciones recogidas por Blog de São Paulo.
Tal como menciona Müller, James Rodríguez era constante noticia en Colombia y Brasil porque su último entrenador en São Paulo, Luis Zubeldía, no lo tuvo en los planes y lo terminó borrando por completo.
La historia ya es conocida por todos: tras casi un año en el tricolor paulista, James Rodríguez tuvo una brillante Copa América 2024 con Selección Colombia y eso le abrió las puertas nuevamente en Europa, concretamente en Rayo Vallecano.
Pero en el club madrileño tampoco tuvo ritmo de juego y, calcada la situación en São Paulo, quien era su entrenador en Rayo, Iñigo Pérez, no lo tuvo en cuenta.
En enero de este 2025, Club León de México anunció por todo lo alto a James Rodríguez como su gran refuerzo. Allí, el colombiano sí ha tenido ritmo de juego, pero rumores de la prensa en ese país indican que no hay indicios, aún, de que las partes quieran renovar el contrato. Este va hasta final de año.