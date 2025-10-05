Campeón del mundo con Brasil defiende a James Rodríguez: tiró vainazo a técnico que lo borró

Es cierto que en los últimos años James Rodríguez ha recibido críticas por parte de la prensa y los aficionados en los clubes que ha militado. Una de esas instituciones es São Paulo, donde el colombiano llegó en julio de 2023 y estuvo hasta antes de que empezara la Copa América 2024.

Finalizando septiembre, de este 2025, en São Paulo se acordaron de James Rodríguez. Más allá de haberlo criticado mientras estuvo allí, hoy una leyenda del tricolor paulista compara lo que pasó con el capitán de la Selección Colombia con lo que ocurre con Oscar, actual refuerzo estrella del club.

Oscar, recordado por su paso en Selección Brasil y Chelsea de Inglaterra, llegó a São Paulo para 2025 con la intención de ser su gran figura. Sin embargo, las lesiones lo han marginado a estar más afuera que adentro de la cancha.

Oscar, jugador al servicio de Sao Paulo, que es blanco de crítica por sus lesiones. | Foto: Getty Images

Luís Antônio Corrêa da Costa, exfutbolista brasileño de selección y mejor conocido por su apodo Müller, es considerado como leyenda de São Paulo. Por eso, comparó lo que vive Oscar con lo que pasó con James, y salió en defensa del colombiano.

“(Oscar) ni siquiera debería haber venido. Gana dos millones de reales al mes trabajando en el departamento médico. No juega. ¿Cuál es la diferencia entre él y James Rodríguez? James estaba disponible. Era el entrenador quien no lo estaba utilizando... (Oscar) Parece un jugador de cristal. Cualquier cosa duele”, dijo Müller para Gazeta Esportiva, en declaraciones recogidas por Blog de São Paulo.

Luís Antônio Corrêa da Costa (Müller) con Brasil en 1990. | Foto: Getty Images

Tal como menciona Müller, James Rodríguez era constante noticia en Colombia y Brasil porque su último entrenador en São Paulo, Luis Zubeldía, no lo tuvo en los planes y lo terminó borrando por completo.

James Rodríguez el día de su presentación con Sao Pablo. | Foto: Getty Images

La historia ya es conocida por todos: tras casi un año en el tricolor paulista, James Rodríguez tuvo una brillante Copa América 2024 con Selección Colombia y eso le abrió las puertas nuevamente en Europa, concretamente en Rayo Vallecano.

Pero en el club madrileño tampoco tuvo ritmo de juego y, calcada la situación en São Paulo, quien era su entrenador en Rayo, Iñigo Pérez, no lo tuvo en cuenta.