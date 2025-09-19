Prensa mexicana anticipa caos para James Rodríguez en Club León: “se perdió la brújula”

Para James Rodríguez y en general para Club León no viene siendo el mejor año de Liga MX.

Su participación en el torneo local mexicano demuestra que se le ha hecho más difícil de lo esperado para resaltar hasta la fecha 8.

En la tabla de posiciones la fiera es posición 10, lo que la mantiene en posiciones de repechaje para las finales.

James Rodríguez se vistió de capitán en el partido de Club León vs. Querétaro | Foto: Getty Images

A 10 puntos exactos se encuentra de quien lidera, que en este caso es el Monterrey de Sergio Ramos y compañía.

Dicho trasegar poco constante en el torneo ha generado que se empiece a hablar de decisiones fuertes en el cuadro de Guanajuato.

Una que causaría un caos total para el presente de James sería la destitución del entrenador actual, el argentino Eduardo Berizzo.

Con este al mando, el 10 se ha sentido sumamente cómodo, ha sido llevado con calma y entendido como no había sucedido en los planteles anteriores que hacía parte.

Bajo este panorama, uno de los más afectados de la posible salida de Berizzo sería el propio James.

Entre la prensa mexicana ya hablan de esta decisión de parte de la dirigencia.

Durante un programa de opinión que se dio en Fox Sports, estos cuestionaron sobre quién sería el nuevo técnico despedido en el Apertura.

“Puede ser Berizzo”, soltaron en vivo. Y dieron parte de las razones para esto: “El que más estructura que tiene es Berizzo”.

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO DT CESADO EN APERTURA 2025? 😨🪓



En #LUP ven a Fernando Gago ⚡️, Eduardo Berizzo 🦁 y Benjamín Mora 🐓 como los que están en la cuerda floja 🪢 pic.twitter.com/VJOIV6Miso — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 19, 2025

A su vez, otro de la mesa dijo que lo de León es una caída fuerte que se dio “después de ganar la Concachampions el equipo viene a la baja”.

Uno más sumó otro atenuante que le parece importante para ver al cuadro de Rodríguez en dicha situación: “Cuando les quitaron el Mundial de Clubes perdió completamente la brújula”.

De cara a lo que será el nuevo compromiso por Liga MX, estos no le anticiparon un buen resultado al conjunto de Berizzo.

“Ojo el Tijuana vs. León. Donde le pegue, se mete en los primeros seis”, sentenciaron.

Berizzo se iría sin James en cancha

En la noche de este mismo viernes podría quedar definida la suerte de Eduardo Berizzo en Club León.

Ante Club Tijuana, el partido de la fecha 9 se estará jugando este 19 de septiembre, desde las 10:05 p.m. (hora de Colombia).

James Rodríguez y Eduardo Berizzo en Club León | Foto: Getty Images

Infortunadamente, James no aparecerá en campo para dicho compromiso, luego de que se conociera que complicaciones físicas lo sacaban de la convocatoria.

Otras versiones apuntan que por ser un césped sintético en el que se va a jugar, el 10 habría comunicado no querer jugar allí al representar un riesgo.

Paco Vela, comunicador que mantiene al tanto del conjunto esmeralda, dijo en un reporte que no existía “reporte médico, táctico y por qué no hizo el viaje”.

“Ha trascendido que el colombiano no ha querido exponerse al pasto sintético que tiene el estadio (Caliente)”, firma el periodista.