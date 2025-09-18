Suscribirse

James Rodríguez no viaja con Club León: posible razón de su ausencia ante Tijuana levanta polémica

La prensa mexicana dio detalles al respecto, y los hinchas reaccionaron en redes sociales.

Redacción Deportes
19 de septiembre de 2025, 2:21 a. m.
James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León.
James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León. | Foto: Getty Images

Este viernes, 18 de septiembre, Club León enfrentará a Tijuana por la novena jornada de la Liga MX 2025. La prensa de ese país señala las razones por las que James Rodríguez, estrella y capitán de los esmeraldas, no viajará con la delegación de su equipo. Ambas levantaron polémica.

Primero fue el periodista Paco Montes, por medio de su cuenta de X, quien afirmó: “Sin James Rodríguez por tema muscular (que no le permitió entrenar al parejo durante la semana), Club León viaja a Tijuana".

Luego se refirió el periodista Paco Vela en Fox Deportes. Además de James Rodríguez, Rodrigo Echeverría tampoco viajó con Club León, aunque este último lo hizo por acumulación de tarjetas amarillas.

“Sin Rodrigo Echeverría, y tampoco James Rodríguez, el conjunto de las esmeraldas de León viajó este jueves a Tijuana donde se ha de medir con los Xolos. Echeverría no viajó por acumulación de tarjetas amarillas; lo mismo le pasará a Nico Fonseca si no se cuida ante el equipo de Tijuana”, dijo Vela.

Y sobre la ausencia de James, soltó un rumor: “Hasta el momento no hay un reporte médico, ni un reporte táctico, en el que se explique por qué James no ha hecho el viaje. Ha trascendido que el colombiano ha decidido no exponerse a la superficie, pasto sintético, del estadio Caliente”.

La decisión de James tendría como fin cuidarse de cara a los retos venideros, incluyendo el Mundial de Fútbol 2026. No exponerse a terrenos que pueden ser perjudiciales, y bastante criticados entre los futbolistas, sería el primer paso.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
James, con miras al Mundial 2026. | Foto: AFP

Eso sí, hay polémica en México. James es tema de conversación entre la prensa y los aficionados, pues es casi indispensable en el esquema de Eduardo Berizzo y se contaba como pieza clave de cara a este tipo de partidos. Además, hace poco también había caído en lesión.

El juego entre León y Tijuana es crucial de cara al resto de la temporada. Los esmeraldas asoman décimos en la tabla de posiciones con 11 unidades, mientras que los xolos se estancan sextos con 13. Así las cosas, ve la luz un duelo directo por la clasificación a playoffs o play in.

Tras un mal arranque, parece que León está recuperando el rumbo. Ya llevan cuatro fechas invictos, con dos empates y dos victorias. El torneo regular de México es el único objetivo del cuadro verde, pues quedaron prematuramente eliminados en Leagues Cup.

James Rodríguez, colombiano al servicio de Club León.
Baja en León ante Tijuana: James Rodríguez no viaja. | Foto: Getty Images

La continuidad de James Rodríguez en León, para 2026, es un misterio. Su contrato allí es hasta diciembre de 2025, pero las conversaciones para extender el vínculo parecen estar quietas, según reportan.

