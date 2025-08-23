Suscribirse

Deportes

James Rodríguez lanzó su pronóstico: dijo hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026

El capitán tiene altas expectativas sobre la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

23 de agosto de 2025, 5:46 p. m.
James Rodríguez confía en la nueva generación de jugadores y el proyecto de Néstor Lorenzo
James Rodríguez confía en la nueva generación de jugadores y el proyecto de Néstor Lorenzo. | Foto: Captura video Paco Montes

James Rodríguez está convencido que la Selección Colombia clasificará al Mundial 2026 e incluso se ve con posibilidades de disputar la final.

Así lo manifestó en entrevista con el periodista Paco Montes. “El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo. Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final, ya lo hemos hecho hace un año y medio en la Copa América. En un Mundial podemos hacer cosas buenas también”, señaló.

Contexto: James Rodríguez no aguantó más y le mandó dura respuesta a Lionel Messi: “Somos libres”

El ‘10′ considera que hay talento de sobra para soñar. “Estamos pasando por una buena época, tenemos jugadores jóvenes y grandes también. Se da todo para poder hacer cosas bien y poder ayudarlos para que consigan cosas grandes”, declaró.

El vestuario de la Tricolor ha proclamado a James como el principal referente, aún cuando sus mejores épocas en Europa hacen parte del pasado.

Y es que el volante cucuteño es considerado un ejemplo a seguir para jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos y muchos más que tendrían su debut mundialista en 2026.

James Rodríguez apunta a Selección Colombia para la final del Mundial

Sobre ese rótulo de líder, James expresó: “Me siento feliz por eso. Ser el líder de todos ellos para mí es algo grande. Le he dicho a ellos que es una admiración grande por lo que hacen”.

“Ver a jugadores que juegan conmigo y los conozco hace tanto tiempo en clubes grandes es un orgullo. La verdad que ayuda mucho para nuestra Selección y para mí es una felicidad ser uno de los que ayuden, ser uno de los líderes... Me siento feliz de poder jugar con ellos”, apuntó.

La Copa del Mundo fue una de las razones por las que James Rodríguez decidió aterrizar en suelo mexicano. “Es una idea buena estar acá cerca. Estoy jugando y eso también es bueno para mí. La Selección quiere que yo juegue, así que si quieren ellos (Club León) hablaré y si no pues otro camino tomaré” advirtió.

Contexto: El Pibe Valderrama no se calla: lanzó recado a Néstor Lorenzo tras partidazo de Dayro Moreno

James termina contrato con León en el mes de diciembre. Luego de eso tendrá plena libertad para negociar su renovación o buscar nuevos horizontes.

En la prensa mexicana tienen la sensación que el colombiano no continuará para el próximo año, pues su sueldo es uno de los más altos en la Liga MX.

Sumado a eso, los resultados deportivos no han acompañado al proceso bajo las órdenes de Eduardo Berizzo y la llegada de un nuevo DT abre un sinfín de variables para el futuro de James Rodríguez.

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. (Photo by Victor Cruz / AFP)
James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

¿Convocado para septiembre?

Por lo pronto, le queda terminar este mes de la mejor manera y, luego de eso, enfocarse en los dos últimos partidos con la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas.

Salvo un problema de última hora, el capitán debería estar en la lista de convocados de Néstor Lorenzo.

Colombia jugará contra Bolivia el 4 de septiembre en Barranquilla y después viajará a Maturín, para verse las caras con Venezuela en el clásico fronterizo.

Una victoria contra los bolivianos podría darle a la Tricolor el tiquete, sin necesidad de ir a jugarse la vida en territorio venezolano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piqué confrontó, cara a cara, a reconocida presentadora por temas sobre su vida; Clara Chía lo presenció

2. Jhon Arias no ve una en Wolverhampton: su técnico tomó tajante decisión en juego ante Bournemouth

3. MinDefensa elevó a 2.000 millones la recompensa para quienes informen el paradero del responsable que atacó helicóptero en Antioquia

4. James Rodríguez lanzó su pronóstico: dijo hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026

5. Jorge Emilio Rey aclara si es verdad que hay disidencias de las Farc en Cundinamarca, tras captura del hermano de Iván Mordisco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaJames RodríguezMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.