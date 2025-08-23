James Rodríguez lanzó su pronóstico: dijo hasta dónde llegará Colombia en el Mundial 2026

James Rodríguez está convencido que la Selección Colombia clasificará al Mundial 2026 e incluso se ve con posibilidades de disputar la final.

Así lo manifestó en entrevista con el periodista Paco Montes. “El sueño de todos es hacer una buena Copa Mundo. Creo que tenemos jugadores para llegar a una gran final, ya lo hemos hecho hace un año y medio en la Copa América. En un Mundial podemos hacer cosas buenas también”, señaló.

El ‘10′ considera que hay talento de sobra para soñar. “Estamos pasando por una buena época, tenemos jugadores jóvenes y grandes también. Se da todo para poder hacer cosas bien y poder ayudarlos para que consigan cosas grandes”, declaró.

El vestuario de la Tricolor ha proclamado a James como el principal referente, aún cuando sus mejores épocas en Europa hacen parte del pasado.

Y es que el volante cucuteño es considerado un ejemplo a seguir para jugadores como Luis Díaz, Jhon Arias, Richard Ríos y muchos más que tendrían su debut mundialista en 2026.

Sobre ese rótulo de líder, James expresó: “Me siento feliz por eso. Ser el líder de todos ellos para mí es algo grande. Le he dicho a ellos que es una admiración grande por lo que hacen”.

“Ver a jugadores que juegan conmigo y los conozco hace tanto tiempo en clubes grandes es un orgullo. La verdad que ayuda mucho para nuestra Selección y para mí es una felicidad ser uno de los que ayuden, ser uno de los líderes... Me siento feliz de poder jugar con ellos”, apuntó.

La Copa del Mundo fue una de las razones por las que James Rodríguez decidió aterrizar en suelo mexicano. “Es una idea buena estar acá cerca. Estoy jugando y eso también es bueno para mí. La Selección quiere que yo juegue, así que si quieren ellos (Club León) hablaré y si no pues otro camino tomaré” advirtió.

James termina contrato con León en el mes de diciembre. Luego de eso tendrá plena libertad para negociar su renovación o buscar nuevos horizontes.

En la prensa mexicana tienen la sensación que el colombiano no continuará para el próximo año, pues su sueldo es uno de los más altos en la Liga MX.

Sumado a eso, los resultados deportivos no han acompañado al proceso bajo las órdenes de Eduardo Berizzo y la llegada de un nuevo DT abre un sinfín de variables para el futuro de James Rodríguez.

James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

¿Convocado para septiembre?

Por lo pronto, le queda terminar este mes de la mejor manera y, luego de eso, enfocarse en los dos últimos partidos con la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas.

Salvo un problema de última hora, el capitán debería estar en la lista de convocados de Néstor Lorenzo.

Colombia jugará contra Bolivia el 4 de septiembre en Barranquilla y después viajará a Maturín, para verse las caras con Venezuela en el clásico fronterizo.