Suscribirse

Deportes

Periodista mexicano expone a James Rodríguez: dijo que no va más en Club León y contó por qué

Paco Vela destapó detalles sobre la situación que se vive en la interna del conjunto esmeralda.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 8:43 p. m.
MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 19: James Rodriguez of Leon looks on during the 9th round match between America and Leon as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Ciudad de los Deportes Stadium on February 19, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez no se va de Club León | Foto: Getty Images

James Rodríguez tendría los días contados en Club León. Así lo afirma el periodista Paco Vela, una de las voces más conocidas en el entorno del conjunto esmeralda.

De acuerdo a esta versión, el futbolista colombiano cumplirá con su contrato hasta diciembre de este año y luego alistará maletas en busca de nuevos horizontes.

Este fin de semana no jugó por problemas físicos, lo que encendió alarmas en la afición por una posible salida con efecto inmediato.

Contexto: James Rodríguez, fuera de las canchas: los partidos que se perdería en Club León tras nueva lesión

No obstante, James está comprometido con el proyecto de Eduardo Berizzo y volverá a jugar cuando sus molestias se lo permitan.

Lo más leído

1. El trino que dejó el funcionario de Trump tras el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Petro pensó en no dejarlo entrar al país
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Está lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del Estado en él”

Pero una vez termine este campeonato, quedará prácticamente descartado para hacer parte del equipo en el cláusura 2026.

Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez reacts at the end of the Liga MX Apertura football tournament match between Cruz Azul and Leon at Ciudad de los Deportes Stadium in Mexico City on July 26, 2025. (Photo by Victor Cruz / AFP)
James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

Sentencian el final para James Rodríguez

“En la Leagues Cup ya ni siquiera alcanzaba la pelota. Es un tipo al que le costaba entrar en la dinámica del juego, ya no le da, ya no le está alcanzando. Hay partidos en los que a él se le dificulta porque no está al ritmo del partido. Eso lo saben al interior de León, lo sabe él y lo saben sus compañeros”, aseguró Paco Vela.

De acuerdo al periodista mexicano, James Rodríguez empezará a ver disminuidas sus opciones como titular y repetirá la historia de lo que pasó hace poco con Rayo Vallecano o São Paulo.

“Fue una apuesta interesante, que requirió muchos millones de dólares y mucho esfuerzo”, agregó el comunicador en su canal de YouTube. “Había antecedentes de que esto iba a pasar”, recordó.

Contexto: James Rodríguez tiene nuevo socio en Club León: fichaje está valorado en una millonada

Es cierto que esta temporada perdió a varios de sus socios en ataque, pero su rendimiento no es sobresaliente en una nómina que carece de grandes nombres.

El volante cucuteño también sonó hace unos días para volver a España con la camiseta del Sevilla, algo también desmentido desde México.

Me entero entonces que es mentira lo del interés del Sevilla. Si en algún momento hubo una oferta fue de Colombia y se desechó de inmediato. James Rodríguez gana muy bien”, comentó.

Paco Vela asegura que James cumplirá su contrato como estaba pensado inicialmente, pero quedará libre en el mes de enero para decidir su próximo destino.

T9 / Cap 9 / ¿Por qué tanta paciencia para Berizzo?

¿Y en 2026?

De esa manera se volverán a abrir las apuestas sobre el nuevo equipo que recibirá al capitán de la Selección Colombia, sabiendo que necesita rodaje si es que quiere llegar a punto para disputar la Copa del Mundo en 2026.

“No es tan fácil que James encuentre lo que ha tenido aquí en León: un sueldo alto, una directiva y un cuerpo técnico que lo respaldan, que lo siguen esperando”, señaló Vela.

La principal razón de que Club León no vaya a ofrecerle una renovación es que, según este periodista, no está rindiendo físicamente como el resto de sus compañeros y en los últimos partidos se ha visto mucho más claro ese desgaste.

“James Rodríguez se queda y no hay posibilidad de renovar. ¿Por qué no jugó? Un tema de recaudo físico", finalizó.

El próximo partido de León está programado para el viernes, 15 de agosto, visitando a Necaxa desde las 10:05 p. m. (hora de Colombia).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en 38 estados por contagio de esta terrible enfermedad: es transmitida por contacto con murciélagos

2. Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

3. ¿En qué parte de Miami está la casa de Messi? En fotos, esta es la lujosa mansión en la que vive con su familia

4. Los 5 elementos básicos que debe encontrar en un hotel en Estados Unidos

5. Subsidio TransMilenio en agosto: consulte si es beneficiario de pasajes gratis y cuántos le asignaron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Club LeónJames RodríguezLiga Mx

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.