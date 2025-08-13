Periodista mexicano expone a James Rodríguez: dijo que no va más en Club León y contó por qué

James Rodríguez tendría los días contados en Club León. Así lo afirma el periodista Paco Vela, una de las voces más conocidas en el entorno del conjunto esmeralda.

De acuerdo a esta versión, el futbolista colombiano cumplirá con su contrato hasta diciembre de este año y luego alistará maletas en busca de nuevos horizontes.

Este fin de semana no jugó por problemas físicos, lo que encendió alarmas en la afición por una posible salida con efecto inmediato.

No obstante, James está comprometido con el proyecto de Eduardo Berizzo y volverá a jugar cuando sus molestias se lo permitan.

Pero una vez termine este campeonato, quedará prácticamente descartado para hacer parte del equipo en el cláusura 2026.

James Rodríguez, volante de Club León | Foto: AFP

Sentencian el final para James Rodríguez

“En la Leagues Cup ya ni siquiera alcanzaba la pelota. Es un tipo al que le costaba entrar en la dinámica del juego, ya no le da, ya no le está alcanzando. Hay partidos en los que a él se le dificulta porque no está al ritmo del partido. Eso lo saben al interior de León, lo sabe él y lo saben sus compañeros”, aseguró Paco Vela.

De acuerdo al periodista mexicano, James Rodríguez empezará a ver disminuidas sus opciones como titular y repetirá la historia de lo que pasó hace poco con Rayo Vallecano o São Paulo.

“Fue una apuesta interesante, que requirió muchos millones de dólares y mucho esfuerzo”, agregó el comunicador en su canal de YouTube. “Había antecedentes de que esto iba a pasar”, recordó.

Es cierto que esta temporada perdió a varios de sus socios en ataque, pero su rendimiento no es sobresaliente en una nómina que carece de grandes nombres.

El volante cucuteño también sonó hace unos días para volver a España con la camiseta del Sevilla, algo también desmentido desde México.

“Me entero entonces que es mentira lo del interés del Sevilla. Si en algún momento hubo una oferta fue de Colombia y se desechó de inmediato. James Rodríguez gana muy bien”, comentó.

Paco Vela asegura que James cumplirá su contrato como estaba pensado inicialmente, pero quedará libre en el mes de enero para decidir su próximo destino.

¿Y en 2026?

De esa manera se volverán a abrir las apuestas sobre el nuevo equipo que recibirá al capitán de la Selección Colombia, sabiendo que necesita rodaje si es que quiere llegar a punto para disputar la Copa del Mundo en 2026.

“No es tan fácil que James encuentre lo que ha tenido aquí en León: un sueldo alto, una directiva y un cuerpo técnico que lo respaldan, que lo siguen esperando”, señaló Vela.

La principal razón de que Club León no vaya a ofrecerle una renovación es que, según este periodista, no está rindiendo físicamente como el resto de sus compañeros y en los últimos partidos se ha visto mucho más claro ese desgaste.

“James Rodríguez se queda y no hay posibilidad de renovar. ¿Por qué no jugó? Un tema de recaudo físico", finalizó.