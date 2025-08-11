Suscribirse

James Rodríguez tiene nuevo socio en Club León: fichaje está valorado en una millonada

Club León anunció a un extremo por derecha, valorado en 2.5 millones de euros, procedente de Monterrey. Detalles.

11 de agosto de 2025, 11:45 p. m.
James Rodríguez, volante colombiano al servicio de Club León.
James Rodríguez, volante colombiano al servicio de Club León. | Foto: Getty Images

El mercado de pases sigue siento tendencia a nivel mundial, gracias a que los equipos se siguen armando para el cierre del 2025. Ese es el caso de Club León, quien este lunes, 11 de agosto, presentó a un nuevo refuerzo que pinta para ser socio de James Rodríguez.

Se trata de Jordi Cortizo, quien se desempeña como atacante por derecha, o delantero, y tiene 29 años. Venía siendo jugador de Monterrey, donde tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero ahora se une a las fieras.

Club León hizo oficial el fichaje de Cortizo por medio de sus redes sociales. Un llamativo video, que ya cuenta con miles de reproducciones, despertó todo tipo de comentarios entre la prensa y los aficionados.

La página web Transfermarkt, que da a conocer cómo se comportan los valores en el mercado futbolero, revela que el valor de Jordi Cortizo es de 2.5 millones de euros.

No sería el más alto de su carrera, pues allí mismo muestran que en marzo de 2024 alcanzó los 4 millones de euros. Se trata de un refuerzo importante para el ataque esmeralda, en su búsqueda por mejorar a nivel local.

Jordi Cortizo, nuevo fichaje de Club León.
Jordi Cortizo, nuevo fichaje de Club León. | Foto: FIFA via Getty Images

Cortizo ha vestido los colores de Querétaro, Tijuana, Puebla y el último, Monterrey. Toda su experiencia se ha dado en el fútbol de México, donde espera seguir teniendo ruedo, ahora bajo las órdenes de Eduardo Berizzo.

El próximo partido de Club León será este mismo lunes, en casa, ante Monterrey. La pelota rodará a partir de las 8:00 p.m. (hora colombiana) y el encuentro será válido por la cuarta fecha de la Liga MX.

León no levanta cabeza en la competencia liguera. Luego de tres fechas disputadas, acumula tres puntos tras una victoria y dos derrotas. La situación es tan compleja, además de la dura eliminación en Leagues Cup, que la continuidad de Eduardo Berizzo estaría en duda.

Los refuerzos empiezan a ser casi que una necesidad en el cuadro esmeralda, pues buscan nombres que desde el juego puedan cambiar la situación.

¿Última oportunidad para Eduardo Berizzo en León?

Contexto: Sacudón al futuro de James Rodríguez: revelan quién sería el nuevo técnico de Club León

La prensa argentina reporta que uno de los entrenadores de ese país, Martín Anselmi, podría ser el reemplazo de Eduardo Berizzo en Club León si el panorama no mejora.

“En las últimas horas han comenzado a rondar rumores de que la directiva de la Fiera tiene en la lista de opciones al estratega argentino (Martín Anselmi), en caso de que el proyecto del Toto Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, contó Olé.

Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León
Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León | Foto: MLS via Getty Images

Días cruciales asoman para Berizzo y su cuerpo técnico, con el fin de que Club León deje atrás la mala racha y pueda volver a figurar en liga.

