Suscribirse

Deportes

Sacudón al futuro de James Rodríguez: revelan quién sería el nuevo técnico de Club León

Eduardo Berizzo está en la cuerda floja y ya hay un gran favorito para reemplazarlo en el cargo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de agosto de 2025, 9:12 p. m.
Leon's Colombian midfielder #10 James Rodr�guez looks on during the Liga MX Clausura football match between Cruz Azul and Leon at the Olimpico Universitario stadium in Mexico City on April 15, 2025. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
James Rodríguez perdería a uno de sus mejores socios en Club León. | Foto: AFP

James Rodríguez se juega un partido clave este lunes, 11 de agosto, enfrentando a los Rayados de Monterrey por la fecha 4 del torneo apertura de la Liga MX.

Y es que la penosa eliminación en la Leagues Cup dejó tambaleando el futuro de Eduardo Berizzo como entrenador de Club León.

En México, ya se habla de medidas drásticas si pierde contra Monterrey e incluso destaparon el nombre del técnico que llegaría a asumir las riendas del equipo.

Contexto: Tachan a James Rodríguez como uno de los “peores de la historia”: este es el polémico listado

Berizzo no ha logrado encontrar la forma de engranar las piezas y apenas ha ganado un partido de seis jugados en lo que va del semestre.

Lo más leído

1. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro
2. Habla el alcalde de Santa Rosa, la isla que el Gobierno Petro le reclama a Perú: “El señor presidente está equivocado”
3. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales

Eso significó la eliminación en la Leagues Cup, además de un decimoquinto lugar en el torneo local que no coincide con las expectativas del proyecto.

Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León
Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León | Foto: MLS via Getty Images

Calienta Martín Anselmi

Aunque el cuerpo técnico cuenta con el respaldo de los directivos, la situación se hará insostenible si no comienza a ganar desde este lunes.

Un gran sector de la hinchada del conjunto esmeralda está pidiendo la salida del DT, pues ven con pesimismo lo que puede pasar si le dan largas a su continuidad como timonel.

En ese orden de ideas, salió un nombre que llegaría directo desde Europa: Martín Anseli, técnico argentino que pasó hace poco por el FC Porto de Portugal.

Contexto: Incierto el futuro de James Rodríguez en Club León: directivo informó situación oficial

“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de la Fiera tiene en la lista de opciones al estratega argentino, en caso de que el proyecto del Toto Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, informó el diario Olé desde Argentina.

Anselmi no tuvo un buen paso por el fútbol portugués, pero sí dejó gratos recuerdos de su más reciente experiencia en la Liga MX.

El joven estratega estuvo al mando de Cruz Azul en 2024 y los llevó a la final, misma que perdió contra el Club América. Su proyecto ‘pintaba’ para grandes cosas, pero llegó la oferta del Porto que lo hizo cambiar de planes.

Anselmi fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2022 y ganó la Recopa Sudamericana al año siguiente. También consiguió dos títulos locales con el equipo ecuatoriano, al que dirigió hasta diciembre de 2023.

El entrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, saluda a sus seguidores tras su victoria sobre Monterrey durante el torneo Clausura mexicano.
Martín Anselmi, técnico argentino | Foto: AFP

Directivo se pronunció

Al respecto de una posible llegada a Club León, desde Cruz Azul aseguran que no pondrán ningún tipo de obstáculo si es que Anselmi quiere volver a la Liga MX.

“No, que quede claro. La afición quedó dañada y, con respeto a la afición, no lo haríamos... No actuaría para hacer un frente común contra ese tipo de situaciones“, declaró el presidente Víctor Velásquez.

Quedará por ver si León avanza en las negociaciones para fichar a Anselmi o Berizzo salva su puesto con una victoria ante Monterrey.

Lo cierto es que James Rodríguez está atento a cualquier movimiento, pues del próximo DT dependerá si se queda en el equipo esmeralda para 2026 o busca nuevos horizontes tras un año con buena cantidad de minutos en el fútbol mexicano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol Samantha, con el corazón roto por Epa Colombia, dejó en evidencia su tristeza: “El daño que han causado no está escrito”

2. Habla el alcalde de Santa Rosa, la isla que el Gobierno Petro le reclama a Perú: “El señor presidente está equivocado”

3. Se apretó la Liga Betplay: tabla de posiciones tras el tropiezo de Junior ante Envigado

4. Impresionantes imágenes del sismo de magnitud 6,1 en Turquía

5. Donald Trump y Benjamín Netanyahu hablaron sobre la nueva ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezClub LeónLiga MxFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.