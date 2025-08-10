Sacudón al futuro de James Rodríguez: revelan quién sería el nuevo técnico de Club León

James Rodríguez se juega un partido clave este lunes, 11 de agosto, enfrentando a los Rayados de Monterrey por la fecha 4 del torneo apertura de la Liga MX.

Y es que la penosa eliminación en la Leagues Cup dejó tambaleando el futuro de Eduardo Berizzo como entrenador de Club León.

En México, ya se habla de medidas drásticas si pierde contra Monterrey e incluso destaparon el nombre del técnico que llegaría a asumir las riendas del equipo.

Berizzo no ha logrado encontrar la forma de engranar las piezas y apenas ha ganado un partido de seis jugados en lo que va del semestre.

Eso significó la eliminación en la Leagues Cup, además de un decimoquinto lugar en el torneo local que no coincide con las expectativas del proyecto.

Eduardo Berizzo anda en un bache de resultados con Club León | Foto: MLS via Getty Images

Calienta Martín Anselmi

Aunque el cuerpo técnico cuenta con el respaldo de los directivos, la situación se hará insostenible si no comienza a ganar desde este lunes.

Un gran sector de la hinchada del conjunto esmeralda está pidiendo la salida del DT, pues ven con pesimismo lo que puede pasar si le dan largas a su continuidad como timonel.

En ese orden de ideas, salió un nombre que llegaría directo desde Europa: Martín Anseli, técnico argentino que pasó hace poco por el FC Porto de Portugal.

“En las últimas horas, han comenzado a rondar rumores de que la directiva de la Fiera tiene en la lista de opciones al estratega argentino, en caso de que el proyecto del Toto Berizzo, que no ha logrado caminar, termine antes de lo planeado”, informó el diario Olé desde Argentina.

Anselmi no tuvo un buen paso por el fútbol portugués, pero sí dejó gratos recuerdos de su más reciente experiencia en la Liga MX.

El joven estratega estuvo al mando de Cruz Azul en 2024 y los llevó a la final, misma que perdió contra el Club América. Su proyecto ‘pintaba’ para grandes cosas, pero llegó la oferta del Porto que lo hizo cambiar de planes.

Anselmi fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle en 2022 y ganó la Recopa Sudamericana al año siguiente. También consiguió dos títulos locales con el equipo ecuatoriano, al que dirigió hasta diciembre de 2023.

Martín Anselmi, técnico argentino | Foto: AFP

Directivo se pronunció

Al respecto de una posible llegada a Club León, desde Cruz Azul aseguran que no pondrán ningún tipo de obstáculo si es que Anselmi quiere volver a la Liga MX.

“No, que quede claro. La afición quedó dañada y, con respeto a la afición, no lo haríamos... No actuaría para hacer un frente común contra ese tipo de situaciones“, declaró el presidente Víctor Velásquez.

Quedará por ver si León avanza en las negociaciones para fichar a Anselmi o Berizzo salva su puesto con una victoria ante Monterrey.