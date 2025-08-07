Tachan a James Rodríguez como uno de los “peores de la historia”: este es el polémico listado

James Rodríguez fue incluido entre los peores fichajes de la historia del Rayo Vallecano. El colombiano apenas duró unos meses como jugador del cuadro franjirrojo y se fue sin cumplir la totalidad de su contrato.

El diario Marca, reconocido medio deportivo de España, elaboró una lista con los cinco peores refuerzos que llegaron a Vallecas y entre los nombres apareció el volante cucuteño.

“El más mediático de todos y el que más le costó colocar en la lista. James llegó con cartel de MVP de la Copa América, generó una ola de ilusión —sobre todo en la comunidad colombiana de Madrid— pero acabó diluyéndose con apenas 6 partidos de Liga y uno de Copa“, escribieron.

Dicho listado fue elaborado por Pablo Villa, periodista cercano al Rayo Vallecano. “No se adaptó, no presionaba, no encajaba en el sistema. Se fue con una sola asistencia”, dijo en el podcast.

James Rodríguez vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano. | Foto: Gonzalo Arroyo Moreno

Lo comparan con Falcao

James llegó respaldado por el buen recuerdo que había dejado Radamel Falcao García, sin embargo, su único éxito fue en las tiendas oficiales: el Rayo vendió miles de camisetas y recuperó parte de la inversión hecha para contratarlo.

Pero en el campo de juego no logró brillar como sí lo hizo con la Selección Colombia en la Copa América 2024, donde fue elegido como MVP (mejor jugador).

“La sombra de Falcao, otro colombiano con mejor rendimiento y actitud, lo dejó aún más expuesto”, añadió el diario Marca.

James tomó la decisión de irse del Rayo Vallecano a finales de 2024, cuando el técnico Íñigo Pérez lo borró de las convocatorias y dejó de usarlo sin explicaciones.

Fue ahí cuando apareció el Club León de México como una salida fácil. Los mexicanos negociaron directamente con el Rayo y lograron contratar a James sin tener que invertir grandes cantidades, más allá de su salario.

En el conjunto esmeralda ha recobrado la sonrisa. James es una pieza clave para el planteamiento de Eduardo Berizzo y llenó los estadios que visitó en el torneo clausura de 2025.

Ahora mismo no atraviesa un buen momento en lo colectivo. León apenas ha sumado tres puntos en el la Liga MX y quedó eliminado de la Leagues Cup, con pobres presentaciones en territorio estadounidense.

James Rodríguez juega actualmente en el León de México. | Foto: Getty Images

Polémico listado

La lista de peores fichajes en la historia del Rayo Vallecano la completan el danés Nicki Bille, el central madrileño José León, el chino Zhang Chengdong y el saudí Abdulmajeed Al-Sulayhem, todos jugadores de poco renombre al lado de James Rodríguez.

Lo cierto es que esa opinión no solo la tienen en el Rayo, sino también en otros clubes como Al-Rayyan, São Paulo u Olympiacos.

James se acostumbró a irse sin cumplir su contrato y esa fue una constante hasta llegar a Club León, donde lo han tratado a la altura de su trayectoria como futbolista.