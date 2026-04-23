Minnesota United logró una importante victoria en condición de visitante al imponerse 0-1 sobre FC Dallas en el Toyota Stadium (Frisco).

Anthony Markanich marcó la diferencia aprovechando un rebote dentro del área con una pronta definición al minuto 32.

El gol de Luis Díaz que liquidó al Bayer Leverkusen: Bayern Múnich celebra en la DFB Pokal

El colombiano James Rodríguez entró en la convocatoria pero esta vez se quedó en el banco de suplentes y sigue sin sumar minutos significativos con los Loons.

Rodríguez, quien sigue sin ser titular en un partido de MLS, se encuentra en una cuenta regresiva por recuperar su nivel de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Con esto salió Juan Guillermo Cuadrado tras ser ‘borrado’ de Selección Colombia hacia el Mundial 2026

Para Colombia, el compromiso jugado en la noche del miércoles no tuvo transmisión de ninguna señal de TV; no obstante, videos de algunos medios que pudieron acudir al estadio en el que se jugó dieron cuenta de cómo la pasó el 10 de la Tricolor.

Sobre uno de los costados del campo, el cucuteño esperaba por su oportunidad. Mientras sus compañeros hacían los trabajos de calentamiento, James solitario veía el partido y lo analizaba.

Por varios segundos se plantó solo a ver, reflexivo, sin hacer algún gesto que demostrase lo que estaba pasando por su mente.

Al final, su entrenador Cameron Knowles lo mantuvo haciendo trabajos precompetitivos, sin razón alguna, pues la decisión fue mantener al colombiano fuera a lo largo de todo el partido de MLS.

Es bastante crítica la situación que vive el referente de Colombia. Cada vez son menos los partidos que tiene para ponerse a tono de cara a la Copa del Mundo que se jugará a mediados del año en curso.

De poco, a nada

Se hace inentedible que quien pasara por Real Madrid, Bayern Múnich y fuese goleador de un Mundial, hoy día esté viviendo un tramo de carrera como este a sus 34 años.

Hasta la fecha, en el torneo más importante de los Estados Unidos, James ha tenido la oportunidad de jugar tan solo 27 minutos vs. Vancouver Whitecaps, 14′ vs. Seattle Sounders y 1′ vs. Portland Timbers.

James Rodríguez disputó menos de cinco minutos ante Portland Timbers en la fecha de MLS. Foto: Getty Images

Ante de la cita mundialista, a Minnesota le quedan siete partidos. En alguno de estos, ojalá todos, se espera que James pueda a empezar a jugar. De no ser así, su llamado a la lista final de Néstor Lorenzo será sumamente cuestionado.

Partidos del Minnesota United antes del Mundial:

28-29/04: Octavos de final US Open Cup

Octavos de final US Open Cup Los Angeles FC - 25 de abril de 2026

Columbus Crew — 2 de mayo

Austin FC — 10 de mayo

Colorado Rapids — 13 de mayo

New England Revolution — 16 de mayo

Real Salt Lake - 23 de mayo

Sin ‘10′ para la Copa del Mundo

James Rodríguez, sin ritmo, Juan Fernando Quintero, lesionado, Jorge Carrascal, intermitente. Ese es el panorama que tiene de sus armadores Colombia, a 49 días de iniciar el Mundial.

James Rodríguez y JuanFer Quintero. Ninguno pasa por un buen momento de cara al Mundial 2026 con Colombia. Foto: AFP

El único que se encuenta en un nivel óptimo y muy por encima de los demás es Luis Díaz, quien el miércoles volvió a anotar en lo que fue la clasificación a la final del Bayern Múnich en Copa de Alemania.

*Con información de AFP.