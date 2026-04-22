Con esto salió Juan Guillermo Cuadrado tras ser ‘borrado’ de Selección Colombia hacia el Mundial 2026

Hace no mucho, Juan Guillermo Cuadrado era un hombre fundamental de Selección Colombia. Su polifuncionalidad lo colocaba como uno de los llamados referentes, junto a James Rodríguez, David Ospina, entre algunos otros.

Sin embargo, en medio del proceso de cara al Mundial 2026, sus apariciones con la Tricolor empezaron a mermar, al punto que hoy día está borrado totalmente y está casi cantado que no entre a la lista final.

JUAN GUILLERMO CUADRADO, UN REFERENTE DE LA 'TRICOLOR'



Cuadrado habla de la Selección Colombia y de la actualidad de James.



▶️ Mira #ESPNF360COLOMBIA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A2HPzvCyLN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 21, 2026

A pesar de conocer esta realidad, Cuadrado le ha manifestado a ESPN en una entrevista hecha en Italia que no se siente desterrado del todo de la Selección Colombia.

“Yo siempre, aunque no he estado, siempre me he sentido como cerca y parte, porque hice parte como del proceso, estando los primeros partidos con el profe Néstor y cuando uno habla de la Selección, la Selección es un orgullo", manifestó de entrada.

“Poder vestir la camiseta es lo más hermoso, poder representar a tu país. Y obviamente vivirlo de afuera es diferente, pero siempre con esas ganas de que lo hagan bien, hacer lo mejor por la Selección", les auguró a sus excompañeros del cuadro nacional.

Alarma en Selección Colombia: Luis Suárez la pasa mal a 52 días del Mundial 2026; esto atraviesa

Iván Ramiro Córdoba da clave para que la Selección Colombia Sub-17 sea la próxima generación dorada del FPC

Sobre su percepción desde el exterior y tras los amistosos que dejaron bastante cuestionado a Néstor Lorenzo, el referente de Colombia le dio un voto de confianza al argentino a pesar de no volverlo a llamar.

“Yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Se como trabajan, sé el esfuerzo. He estado en ese entorno”, apuntó, dando cuenta del espaldarazo que le da.

Néstor Lorenzo en conversación con Richard Ríos en medio del juego amistoso con Francia Foto: AFP

“Sé que en estos dos partidos que hubo, no se vio tan bien porque venían muchos jugadores que no estaban en su ciento por ciento, pero que confío totalmente porque sé que van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar para afinar bien", reflexionó.

“Se verá una selección organizada tácticamente y con los jugadores que tenemos vamos a hacer daño cuando hagamos bien el planteamiento táctico que el profe va a proponer", creyó, viendo las armas con las que se cuentan.

“La gente olvida”: sobre James

Sobre un tema crucial como el presente que vive James Rodríguez en Estados Unidos, donde no suma minutos y cada vez le quedan menos partidos, Juan Guillermo sentenció que eso es revertible en los 50 días que quedan para el Mundial.

“Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que queda después que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien“, afirmó.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“Yo, por ejemplo, analizo, cuando veo la Selección, que para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, James propuso y estuvo muy bien. “James, en todo lo que jugó, puso tres pases que fueron clave”, le rescató al 10 de los partidos recientes.

“Y aunque no estaba en su ciento por ciento, él siempre es importante porque en cualquier momento te da un pase, te da una jugada", completó.