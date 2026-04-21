Minnesota United FC de James Rodríguez tendrá una complicada visita al Toyota Stadium (Frisco) para enfrentar al FC Dallas.

La gran duda de la previa está relacionada al tiempo que el capitán podrá tener en campo. En su último partido fue utilzado por un minuto, lo que generó malestar y críticas en contra del DT, Cameron Knowles.

Rodríguez sigue en busca de su primera titularidad con los Loons en el torneo de liga. Hasta la fecha, solo ha sido minutos logrado y la única vez que inició fue en el juego por US Open Cup.

James Rodríguez disputó menos de cinco minutos ante Portland Timbers en la fecha pasada de MLS. Foto: Getty Images

Minnesota suma 14 puntos luego de ocho partidos en la sexta posición de la Conferencia Oeste.

Por Dallas, el croata Petar Musa es la principal figura liderando la tabla de goleadores de la MLS con nueve tantos.

La primera jornada de mitad de semana en 2026 cuenta con 11 partidos en los que también destaca el duelo entre los San Jose Earthquakes, del alemán Timo Werner, y Austin FC en el PayPal Park (San Jose).

Los Earthquakes son la revelación del torneo con 21 puntos, compartiendo el liderato del Oeste con los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Iván Ramiro Córdoba da clave para que la Selección Colombia Sub-17 sea la próxima generación dorada del FPC

No estaba en planes y habló de ir al Mundial 2026 con Colombia: “Seré el más feliz”

Hora y canal para ver en vivo

FC Dallas vs. Minnesota United

22 de abril de 2026

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Apple TV

Leo Messi entra en acción

Inter Miami de Lionel Messi culminará este miércoles una gira de dos partidos fuera de casa al enfrentarse a Real Salt Lake, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la temporada regular de la liga norteamericana (MLS).

Una soberbia anotación del campeón del mundo a diez minutos del final le permitió lograr la victoria 3-2 en la jornada anterior ante Colorado Rapids.

Las Garzas se mantienen en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Este. Un triunfo en el America First Field (Sandy, Utah) le permitiría colocarse a un punto del líder, Nashville SC.

Leo Messi quedó a la deriva en Inter Miami tras la partida de Inter Miami. Foto: Getty Images

Guillermo Hoyos, quien logró su primera victoria luego de la abrupta salida de Javier Mascherano la semana pasada, destacó la calidad de la plantilla tras su debut.

Uno de los principales retos que afronta el nuevo cuerpo técnico en sus primeros días es el orden defensivo.

Inter Miami cuenta con la segunda mejor delantera de la Conferencia Este, pero también con una de las peores defensas al permitir 14 goles en ocho partidos disputados.

Lionel Messi es demandado en Estados Unidos por insólito hecho: fraude, conspiración y otros cargos

El canadiense Dayne St. Clair, flamante contratación de cara a la presente campaña y ganador del premio al Arquero del Año en 2025, ha logrado mantener el arco en cero en uno de sus ocho partidos de 2026.

El italiano Yannick Bright estará ausente del partido frente a Real Salt Lake luego de ser expulsado por un comentario racista durante el fin de semana, confirmó un oficial del Professional Referee Organization (PRO), ente regulador del arbitraje en Estados Unidos, ante consulta de la AFP.

La MLS aún no ha emitido un dictamen oficial sobre el incidente.

*Con información la AFP.