No estaba en planes y habló de ir al Mundial 2026 con Colombia: “Seré el más feliz”

El Mundial 2026 está a casi 50 días de su inicio. Colombia se ilusiona con dicha cita orbital, en la que espera ser protagonista en el grupo K que comparte con Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Una de las decisiones claves de cara al torneo la viene meditando desde hace varios meses el entrenador a cargo de la Tricolor, Néstor Lorenzo. Se trata de la lista de convocados final.

Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

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Si bien el equipo nacional ya parece tener una estructura montada, puede que de última hora haya alguna sorpresa. Varios jugadores que no han sido tenidos en cuenta en el proceso lo vienen haciendo bien en sus clubes y se ganarían el cupo.

Uno que está esperanzado en que será llamado es Johan Romaña, de San Lorenzo de Argentina. Este zaguero central que milita hace tiempo en el balompié internacional y recientemente se destacó por un gol.

Luego de su buena presentación en la Liga de Argentina, fue entrevistado por ESPN. Este medio le consultó por el sueño mundialista, del cual respondió que “es una ilusión latente. Yo me sigo preparando”.

"SI ME TOCA SERÉ EL HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO", Jhohan Romaña sigue soñando con ir al Mundial con la Selección de Colombia. ¿Se le dará?



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Confiando en sus capacidades, Romaña cree que, si es tenido en cuenta, se volvería un habitual: “No se ha dado el llamado, pero confío en Dios y sé que me va a llevar para quedarme”.

Manifestando que en los meses que restan podrá ganarse el cupo, el defensor aseveró que: “Si me toca, voy a ser el hombre más feliz del mundo”.

Johan Romana, San Lorenzo de Argentina Foto: Getty Images

Sobre algún mensaje para el entrenador Lorenzo, Johan le dijo abiertamente: “Sigo trabajando, mejorando, he hecho méritos, pero el profe sabrá“.

“Hay que hacer buenos partidos para que mire para este lado”, completó quien podría terminar llegando a la Selección Colombia para acompañar a un fijo como Davinson Sánchez.

Gol con el que resonó en Sudamérica

Durante la semana pasada en Copa Sudamericana, Romaña fue el encargado de darle la victoria a San Lorenzo ante Deportivo Cuenca.

Con su talla, el defensa aprovechó para ganarle a los contrarios y sobre el minuto 60, en solitario, poder poner el 1-0 que terminó por ser definitivo en la fecha 2 de la fase de grupos.

🇦🇷‼️JHOHAN ROMAÑA PONE A SAN LORENZO 1-0 VS. DEPORTIVO CUENTA EN LA COPA SUDAMERICANA. pic.twitter.com/nUGWU24v9e — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 17, 2026

Días después, por torneo local, el protagonista de la semana cerró la misma siendo figura del empate entre los de Almagro y su similar de Vélez Sarsfield, donde atajó Álvaro Montero.

Romaña se mantuvo de principio a fin con el Ciclón, al que le aportó el 88% de los pases completados, 37 toques de balón y unas cinco intercepciones claves que fueron importantes para mantener el arco de los suyos en cero.

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En cuanto a duelos aéreos y por el suelo ganados, promedió un 33% de los primeros y el 100% de los segundos, mostrándose como un ‘muro’ para los atacantes contrarios.

Estos próximos días antes del Mundial 2026 serán claves para saber si a Romaña lo sigue acompañando el buen presente, el mismo que le permitiría meterse en la pelea por estar con Colombia en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.