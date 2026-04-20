De Atlético Nacional a un grande de la Premier League: joya de la Sub 17 jugaría en Inglaterra

Varios clubes de Inglaterra le colocan la mira a la Selección Colombia Sub 17 que salió campeona del Sudamericano de la categoría que se jugó en Paraguay. Las joyas colombianas ya son vistas de otra forma y su cotización en el mercado de pases comienza a subir.

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Los scouts ya tienen varios jugadores colombianos vistos y se están presentando en equipos de Europa como figuras a pulir que pueden hacer historia con gran talento que poseen. Por ejemplo, Luis Escorcia, del Independiente Medellín, es considerado la gran figura de este equipo y del Sudamericano Sub 17 en general.

Otra estrella de este quipo es Miguel Agámez, quien se fue de doblete en la final ante la Selección Argentina, es de Cartagena y milita en el Barranquilla FC, con muchas posibilidades de dar el salto al Junior en próximos meses. A ellos se une Samuel Martínez, un canterano de Atlético Nacional de 17 años que también brilló en el Sudamericano.

Samuel Martínez elude al defensor argentino Thiago Pérez, en la final del Sudamericano Sub-17. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Ya con el título en su bolsillo y con la 10 de la amarilla, Martínez es de los primeros jugadores de esta selección que es mencionado en la prensa internacional. Según Givemesports, se apunta que Samuel es visto por varios clubes de la Premier League, España y Alemania y existiría negociación en próximas semanas por sus derechos deportivos.

“El mediocampista ofensivo de 17 años de edad es considerado una de las promesas más destacadas de Colombia en su posición. Martínez, que también puede jugar como mediocampista ofensivo, ha impresionado en el torneo que se disputa hasta el momento en Paraguay”, mencionó Givemesports. Gente de Alemania y España también tantean su fichaje.

Liverpool, Manchester City y Chelsea lo miran

“Posee un gran talento técnico y se ha consolidado rápidamente como una figura clave en el ataque de Colombia, demostrando una sólida calidad técnica, inteligencia táctica y capacidad para disparar desde larga distancia, además de que su regate también ha llamado la atención”, elogia el medio citado.

“Ojeadores del City Football Group (Manchester City), Chelsea, Liverpool, Atlético Madrid, Bayern, Borussia Dortmund y Benfica”, son los equipos que menciona el medio inglés. Con Atlético Nacional, Samuel Martínez tiene contrato hasta junio de 2026.

¿Samuel Martínez al Bayern Múnich?

Además de la información citada, otra fuente asegura que el Bayern Múnich está en el radar del jugador. Con el antecedente de James Rodríguez y Adolfo ‘El Tren’ Valencia, más la actualidad de Luis Díaz, el talento cafetero sigue en la sombra de este gigante bávaro y Samuel Martínez tendría posibilidad.

Según lo reportado por el periodista Philipp Kessler: "FC Bayern está tras los pasos de una joya colombiana muy codiciada”, titulan en una nota difundida en TZ.

“El club muniqués sigue de cerca a un talentoso compatriota del extremo (Luis Díaz): Samuel Martínez (17)”.