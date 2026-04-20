El secreto para cubrir un Mundial de fútbol: coordinador de Fifa revela la guía

Juan Felipe Mejía, organizador colombiano encargado de coordinar mundiales de fútbol de la FIFA, reveló detalles inéditos de cómo cubrir un evento de esta relevancia internacional.

Mejía coordinó eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2022 y, junto con expertos del deporte entre los que destaca el director técnico Luis Fernando Suárez detalló las malas prácticas que no deben hacer los periodistas, las dinámicas y los datos clave que deben tener en cuenta los comunicadores, fotógrafos y profesionales que cubren estas citas orbitales.

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Cubrir un mundial de fútbol implica “ser todero”, en una cancha con miles de periodistas deportivos todo el mundo, según Mejía.

En un curso especializado de la Universidad de la Sabana, el coordinador señaló la importancia de comprender quiénes son las autoridades en estas citas mundialistas. Este tipo de eventos están a cargo de la Fifa, federación internacional que está a cargo del deporte y un Comité Supremo especializado por cada cita mundialista.

El taller fue organizado por la Universidad de La Sabana. Foto: Camilo Eduardo Velásquez - Semana

La adaptabilidad es el primer factor clave para cubrir con éxito este tipo de eventos. Quienes participen en un mundial de fútbol deben saber que tendrán que acoplarse a las dinámicas del país en que se desarrolla el evento y, además, a las costumbres de las nacionalidades de los colegas.

A estos eventos llegan profesionales de todo el mundo, por lo que quien cubra esta cita, debe tener en cuenta que tendrá que compartir con muchas personalidades internacionales.

Un periodista, fotógrafo o integrante de un medio de comunicación no tiene asegurado su ingreso a todos los partidos de fútbol por estar acreditado a la cita mundialista. “Sin embargo, si usted es colombiano y está jugando un partido la Selección Colombia, tendrá prioridad y es garantizado si hace parte de los medios que tienen derechos del evento”, declaró Mejía, dejando la claridad que la autorización de ingreso a los partidos depende de la cantidad de accesos para los diferentes encuentros.

No obstante, Mejía, quien está encargado de organizar la Copa Mundial de la Fifa de 2026, aclaró que todos los periodistas acreditados pueden entrar al Centro de Medios, que estarán en los estadios del evento.

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“Nosotros (los organizadores) siempre le damos una cartilla a los periodistas de qué pueden y qué no pueden hacer. Yo siempre les digo ‘no hagan bobadas’”, señaló Mejía, quien especificó que los comunicadores que son parte de medios escritos, por ejemplo, y hacen parte de este cubrimiento, no pueden grabar imágenes para subirla a sus canales digitales, ya que esto tiene costo y otras empresas están pagando los derechos de los videos del evento.

Además, los profesionales que hacen parte del cubrimiento de un mundial, deben tener en cuenta que, aunque se pueden postular a una serie de partidos, no tendrán garantizado el acceso a cada uno de ellos y deberán esperar la aprobación de ellos.

A nivel deportivo

El director técnico mundialista, Luis Fernando Suárez, también hizo parte del taller especializado. El colombiano que dirigió 3 mundiales, con 3 selecciones diferentes, reveló qué deben tener en cuenta los periodistas con base en su experiencia dentro de la cancha.

Luis Fernando Suárez, director técnico de fútbol. Foto: Getty Images

Suárez especificó que en los partidos de preparación del mundial son claves para entender las dinámicas que tendrán los equipos en el mundial, por lo que señaló que los analistas del deporte pueden enfocarse en dinámicas clave como la formación del equipo y sus modos de juego (contragolpe, posesión, entre otros).

“Uno como entrenador debe buscar que los jugadores tomen sus propias decisiones, es más, debe patrocinarlo”, señaló Suárez, resaltando la independencia que tiene los futbolistas en los partidos de esta relevancia.