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Mundial 2026: estas son los selecciones que tendrán una tercera camiseta

Son cuatro de las 48 jugarán el próximo mundial.

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 12:05 p. m.
Uno de los principales atractivos de una Copa del Mundo son las camisetas.
Uno de los principales atractivos de una Copa del Mundo son las camisetas. Foto: Tomada de X

Uno de los principales atractivos de una Copa del Mundo son las camisetas. Estas prendas permanecen en la memoria de los aficionados durante años, especialmente cuando con ellas una selección consigue actuaciones históricas.

Habitualmente, las selecciones tienen dos camisetas: una principal y otra suplente, que se usa en caso de que los colores del rival en un partido sean similares.

Sin embargo, algunas selecciones, incluso, tienen una tercera, De acuerdo con el portal Footyheadlines, son cuatro de las 48 jugarán el próximo mundial: México, Noruega, Canadá y Ecuador.

Este es un número reducido si se tiene en en cuenta que, según señala este sitio web, la Fifa, en una actualización de su reglamento de equipación, en 2022, sugirió a las selecciones disponer de una tercera camiseta para evitar confusiones con los colores en los estadios.

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Footyheadlines subraya que pese al gran potencial que tendría para marcas como Adidas, Nike o Puma vender una tercera camiseta, han optado por el momento en no implementarlas.

Revelan la camiseta suplente de Colombia

Recientemente, fue dada conocer de manera oficial la camiseta suplente de Colombia para el próximo mundial.

La camiseta es de tonos azules claros, con algunos más oscuros y verde fluorescente en las mangas. No a todos los aficionados les gusta al principio, pero habrá algunos que, por ser tan diferente, querrán tenerla.

Para los fans de la ropa nacional, ya está a la venta la camiseta en Adidas. El diseño está disponible en versiones para jugadores, fanáticos, mujeres, hombres y niños.

El precio de una camiseta como la que usa Luis Díaz en el lanzamiento, con todos los detalles de una camiseta de competición, es de aproximadamente $599.950.

Hay una opción aún más cara, ya que también se puede comprar de manga larga y su precio sería de $649.950.

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Luego está la línea ‘Fan’, que también tiene dos precios, según si es de manga corta o larga. Corta: $379.950. y larga: $429.950.

En cuanto a la de dama, solo existe una versión, que oscila el valor en unos $379.950.

La camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026
La camiseta visitante de la Selección Colombia para el Mundial United 2026 Foto: Foto de adidas suministrada a SEMANA

Finalmente, para los niños también salió dicha camiseta visitante. Su valor es de $279.950 o el uniforme con camiseta y pantaloneta cuesta $339.950.

Un detalle no menor de la salida oficial de la segunda indumentaria es que también se supo cómo estará combinada la camiseta. En su parte baja, los jugadores utilizarán una pantaloneta azul más oscura, con el mismo color de medias.

Cabe resaltar que Adidas, en su anuncio reciente, no solo sacó la prenda visitante de la Tricolor; allí también dio a conocer la de selecciones participantes del Mundial como Alemania, la vigente campeona del mundo Argentina, México, que es anfitriona, España, entre muchas otras que tiene a su cargo.