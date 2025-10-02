Oleada de comentarios sobre camiseta de Argentina para el Mundial 2026: Messi ya la viste

Argentina como selección campeona del mundo se arriesga a que hablen de ella desde antes de la competición que se llevará a cabo en mediados del 2026.

Una de las últimas formas de hacerlo, fue a través de la filtración de la nueva camiseta que usaría Lionel Messi y compañía en la cita orbital.

De acuerdo a informaciones -no oficiales- el diseño de la prenda ya fue establecido por la marca patrocinadora, Adidas.

Será el uniforme visitante que tendrá la albiceleste, el cual se caracterizará por tener un tono negro como el más destacado en toda la casaca.

Footy Headlines, medio especializado en la difusión de este tipo de noticias, fue la que sacó a la luz la camiseta que ya porta Messi en las promociones previas.

“Predominantemente negro con logotipos blancos y detalles en azul cielo, presentando un patrón vibrante y artístico inspirado en pinturas”, describe del concepto que tiene.

Adicional a eso dan un dato importante para quienes gusten de ella, y busquen adquirirla.

Lionel Messi in Argentina 2026 home & away kit.🥶🇦🇷🔥 pic.twitter.com/luPI1Nbxev — SK10 (@SK10_Football) October 2, 2025

“La camiseta visitante Adidas Argentina 2026 estará disponible para su compra a partir de marzo de 2026″, señalan sobre la fecha de estreno.

Como dato no menor, la campeona del mundo hará uso de una marca icónica de la casa alemana en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

“Negra con logotipos blancos y detalles en azul cielo. Al igual que todas las demás camisetas de visitante de la selección nacional de Adidas para 2026, luce el logo del Trifolio”, apuntan.

De momento se desconoce el valor por el que será estrenada la prenda; lo que sí es una realidad es que en Colombia también podría tener gran recepción por los fanáticos de la Selección Argentina.

Preparando el Mundial United 2026

Octubre se presenta como el primer mes de preparación de las selecciones que ya están clasificadas para la competencia a realizarse en Norteamérica.

Si bien falta unos cuantos meses hasta que se dé el pitazo inicial, muchas naciones prepararán desde ya tener todo a punto para el magnoevento.

Deportivamente la manera de estar a punto son los amistosos; Argentina, justamente, tendrá dos en los primeros días de octubre como parte de la fecha FIFA.

Sus rivales serán Venezuela (10 de octubre) y Puerto Rico (13 de octubre), contra los que Lionel Scaloni, entrenador, daría visibilidad a jugadores que habitualmente no llama.

Aún está en duda la presencia de Leo Messi, quien por cercanía geográfica podría sumarse a su país, pero por la gran cantidad de partidos que tiene con Inter Miami, se mantendría allí.