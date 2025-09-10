Lionel Scaloni lamentó que una figura de Argentina no esté en el inicio del Mundial 2026

La selección de Argentina cerró las eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, a domicilio, con una derrota por la mínima diferencia ante una Ecuador que atraviesa un buen momento.

La escuadra albiceleste, en el duelo, sufrió la expulsión del experimentado defensa central Nicolás Otamendi, uno de los líderes, junto a Lionel Messi, de Argentina.

Sobre la roja que vio Otamendi, que se la mostró el juez central colombiano Wilmar Roldán, se pronunció en conferencia de prensa el director técnico Lionel Scaloni.

Scaloni, debido a la expulsión, lamentó que Otamendi no pueda estar en la primera fecha de la selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Scaloni, DT de Argentina. | Foto: Getty Images

“Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial”, dijo el estratega, en palabras recogidas por As Colombia.

Nicolás Otamendi tiene 37 años y comparte en el Benfica con el mediocampista colombiano Richard Ríos. El Mundial United 2026 sería el último certamen orbital del defensa central.

Entre otras cosas, Lionel Scaloni hizo referencia a la derrota ante Ecuador. “Cuando el rival juega hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido por momentos, sobre todo cuando quedamos con 10. Estaba complicado, pero siempre estuvimos en partido”, manifestó.

“Con el miedo de cuando salimos en el segundo tiempo de tener una expulsión, el partido un poco se desvirtuó y no pudimos concretar o llegar a situaciones de gol, pero siempre positivo porque el equipo intenta, da la cara, a su manera, jugando. El segundo tiempo fue nuestro, aunque pudimos haber hecho algo más, así que a seguir”, agregó.

Lionel Scaloni y Luis Díaz. | Foto: AFP

Después, el mismo director técnico señaló que era complejo hacer un análisis del encuentro debido a la misma expulsión de Nicolás Otamendi. Indicó también que Ecuador le dará muchas alegrías a sus hinchas.

“Es difícil hacer un análisis porque después de la expulsión el partido fue otro, hasta ese momento Ecuador hizo un buen partido, es una gran selección y si juega como hoy van a darle alegrías a su gente”, expresó.

Además, felicitó al entrenador de Ecuador, Sebastián Andrés Beccacece, y reveló que por la roja que vio Otamendi se perdió la oportunidad de que nuevas alternativas saltaran a la cancha.