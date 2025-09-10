Sale a la luz video de Richard Ríos: esto hizo tras intento de agresión en Venezuela

La Selección Colombia venció 6 goles a 3 a su similar de Venezuela en Maturín, por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

En uno de los tantos, mientras que los jugadores de la Tricolor celebraban, desde una tribuna del estadio venezolano se presentó un intento de agresión. Algunos aficionados lanzaron al lugar de los futbolistas botellas de agua.

Ante esto, reaccionó Richard Ríos. El mediocampista de Benfica Portugal, al ver caer una botella, la recogió y bebió un poco del líquido, para luego escupirlo. El proceder del colombiano fue pacífico.

La reacción de Richard Ríos, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales. El volante ha subido su nivel en el último tiempo y sería uno de los seguros para ser convocado al Mundial 2026.

Siguiendo con temas de los jugadores colombianos, Luis Díaz, tras el duelo contra Venezuela, se pronunció en conferencia de prensa. Dio un golpe de realidad por la victoria.

“A mis compañeros que sigan así, pero no han ganado nada. Hay que estar con los pies en la tierra", manifestó, sin rodeos, el jugador del Bayern Múnich de Alemania.

El centro delantero Luis Javier Suárez también habló después del compromiso. El jugador del Sporting Club de Portugal marcó cuatro goles ante el equipo de Fernando Batista.

“Estoy muy contento por la oportunidad, por la victoria de nuestro equipo y muy feliz en lo individual. Es un sueño, esperaba esta oportunidad desde hace mucho tiempo. Hoy se me ha dado y supe aprovecharla”, manifestó.

Así como los jugadores mencionados, el director técnico Néstor Lorenzo dio su declaración en conferencia de prensa. El estratega felicitó a la selección de Venezuela.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images via AFP

“Venezuela de salida buscando el partido, felicito al plantel y al cuerpo técnico, nos han costado mucho los dos partidos, los dos fueron peleados y parejos por momentos y hubiera querido que les fuera mejor porque son gente amiga, tenemos el mismo origen y los quiero mucho”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.