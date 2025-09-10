Suscribirse

Deportes

Periodista venezolano se derrumbó por la goleada de Colombia que los sacó del Mundial: se vio en vivo

Se trata de Fernando Petrocelli, quien no ocultó la tristeza por la eliminación de Venezuela.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 7:07 p. m.
Reacción de un periodista venezolano a la derrota con Colombia se hizo viral.
Reacción de un periodista venezolano a la derrota con Colombia se hizo viral. | Foto: Izq: YouTube - Fernando Petrocelli y la Ruta Vinotinto / Der: Getty Images.

El batacazo en Maturín sigue dando de qué hablar. Horas después del triunfo colombiano 6-3 sobre Venezuela, que dejó a la vinotinto sin posibilidad de repechaje, las reacciones a la goleada no se han hecho esperar.

Una de las más virales es la de Fernando Petrocelli, periodista deportivo venezolano que narró el partido ante Colombia en su canal de YouTube: ‘Fernando Petrocelli y la Ruta Vinotinto’. Cuando los cafeteros marcaron el 3-2, el comunicador se vino abajo.

@respirofutbol_

🇻🇪 ⚽El reconocido periodista venezolano, Fernando Petrocelli, siempre muy respetuoso con Colombia, se derrumbó y no pudo contenerse en vivo tras el 3-2 cafetero en Maturín. Quienes amamos este deporte entendemos el profundo dolor que sintió en ese instante. Un abrazo solidario para todos los venezolanos que, como Petrocelli, vibran y sufren con el amor por su selección. 🇻🇪🤝🇨🇴 FB: ruta.vinotinto IG: @Ruta.Vinotinto #Colombia #Venezuela #olombia #Venezuela

♬ sonido original - RESPIRO FÚTBOL 🇨🇴⚽

A su lado estaba una cara bastante conocida, tanto en Venezuela como en Colombia: Richard Páez, entrenador que dirigió a la vinotinto y que sacó campeón a Millonarios de la Copa Colombia 2011.

Páez también se dejó ver sorprendido y algo conmovido, pues Venezuela estuvo dos veces arriba en el marcador: con el 1-0 y con el 2-1. Sin embargo, Colombia sacó las garras y terminó dando la vuelta con un 3-2, no volvió a estar abajo y terminó venciendo 6-3.

En la transmisión oficial del canal ‘Fernando Petrocelli’ y ‘la Ruta Vinotinto’ se escucha cómo el narrador pide que en el otro partido, entre Bolivia y Brasil, la canarinha hiciera al menos un gol para empatar.

La ecuación parecía viable para Venezuela antes de jugar con Colombia: si la vinotinto ganaba, se quedaba con el repechaje. Caso contrario, si perdía o empataba, solo una victoria de Bolivia, ante Brasil en El Alto, los sacaba de la séptima casilla. Para sorpresa mundial, fue lo que ocurrió.

Bolivia volvió a hacer de las suyas, y a 4.150 metros sobre el nivel del mar, venció 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros (45+4′ de penal). En Venezuela, la frustración se hizo inmensa, pues otra vez se quedaron fuera de una Copa del Mundo.

El mediocampista boliviano #17 Roberto Fernández celebra con un compañero de equipo al final del partido de fútbol de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Bolivia y Brasil, en el estadio Municipal de El Alto, en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)
Bolivia le quitó la posibilidad de repechaje a Venezuela de cara a United 2026. | Foto: AFP

“Una catástrofe”

Otra narración que se hizo viral fue la de Televen. Cuando el partido iba 5-2 a favor de Colombia, momento exacto donde Luis Javier Suárez anotó su póker en Maturín, quien relataba las emociones del juego, lanzó: “Esto ya es una catástrofe”.

Contexto: ¿Dónde juega Luis Suárez, delantero de la Selección Colombia que le marcó cuatro goles a Venezuela?

“Hecatombe. 2-5 está ganando Colombia, el día de nuestro partido más importante de la historia”. A su lado, el comentarista lanzaba: “Colombia hace lo que le da la gana”.

El sueño de Venezuela se traslada hasta el Mundial 2030. ¿Continuará el argentino Fernando Batista en la dirección técnica vinotinto? Es un misterio.

Colombia Venezuela
Fernando Batista, entrenador de la Selección Venezuela. | Foto: AP

Si bien al estratega le reconocen que estuvo a nada de, al menos, pelear repechaje para United 2026, también es bastante resistido por varios sectores de la prensa y los aficionados. Los próximos días serán claves en cuanto al tema.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

2. En vivo - Muere Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump en un atentado en Utah

3. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

4. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

5. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección VenezuelaSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.