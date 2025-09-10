El batacazo en Maturín sigue dando de qué hablar. Horas después del triunfo colombiano 6-3 sobre Venezuela, que dejó a la vinotinto sin posibilidad de repechaje, las reacciones a la goleada no se han hecho esperar.

Una de las más virales es la de Fernando Petrocelli, periodista deportivo venezolano que narró el partido ante Colombia en su canal de YouTube: ‘Fernando Petrocelli y la Ruta Vinotinto’. Cuando los cafeteros marcaron el 3-2, el comunicador se vino abajo.

@respirofutbol_ 🇻🇪 ⚽El reconocido periodista venezolano, Fernando Petrocelli, siempre muy respetuoso con Colombia, se derrumbó y no pudo contenerse en vivo tras el 3-2 cafetero en Maturín. Quienes amamos este deporte entendemos el profundo dolor que sintió en ese instante. Un abrazo solidario para todos los venezolanos que, como Petrocelli, vibran y sufren con el amor por su selección. 🇻🇪🤝🇨🇴 FB: ruta.vinotinto IG: @Ruta.Vinotinto #Colombia #Venezuela #olombia #Venezuela ♬ sonido original - RESPIRO FÚTBOL 🇨🇴⚽

A su lado estaba una cara bastante conocida, tanto en Venezuela como en Colombia: Richard Páez, entrenador que dirigió a la vinotinto y que sacó campeón a Millonarios de la Copa Colombia 2011.

Páez también se dejó ver sorprendido y algo conmovido, pues Venezuela estuvo dos veces arriba en el marcador: con el 1-0 y con el 2-1. Sin embargo, Colombia sacó las garras y terminó dando la vuelta con un 3-2, no volvió a estar abajo y terminó venciendo 6-3.

En la transmisión oficial del canal ‘Fernando Petrocelli’ y ‘la Ruta Vinotinto’ se escucha cómo el narrador pide que en el otro partido, entre Bolivia y Brasil, la canarinha hiciera al menos un gol para empatar.

La ecuación parecía viable para Venezuela antes de jugar con Colombia: si la vinotinto ganaba, se quedaba con el repechaje. Caso contrario, si perdía o empataba, solo una victoria de Bolivia, ante Brasil en El Alto, los sacaba de la séptima casilla. Para sorpresa mundial, fue lo que ocurrió.

Bolivia volvió a hacer de las suyas, y a 4.150 metros sobre el nivel del mar, venció 1-0 a Brasil con gol de Miguel Terceros (45+4′ de penal). En Venezuela, la frustración se hizo inmensa, pues otra vez se quedaron fuera de una Copa del Mundo.

Bolivia le quitó la posibilidad de repechaje a Venezuela de cara a United 2026. | Foto: AFP

“Una catástrofe”

Otra narración que se hizo viral fue la de Televen. Cuando el partido iba 5-2 a favor de Colombia, momento exacto donde Luis Javier Suárez anotó su póker en Maturín, quien relataba las emociones del juego, lanzó: “Esto ya es una catástrofe”.

“Hecatombe. 2-5 está ganando Colombia, el día de nuestro partido más importante de la historia”. A su lado, el comentarista lanzaba: “Colombia hace lo que le da la gana”.

Richard Ríos remató al arco para dejar el 2-5 de Colombia frente a la Vinotinto en el Monumental de Maturín.



Conéctate por Televen Stream 🔴⚽️: https://t.co/WPIH3qvH2F pic.twitter.com/5YXJ1rUEuV — Televen (@Canal_Televen) September 10, 2025

El sueño de Venezuela se traslada hasta el Mundial 2030. ¿Continuará el argentino Fernando Batista en la dirección técnica vinotinto? Es un misterio.

Fernando Batista, entrenador de la Selección Venezuela. | Foto: AP