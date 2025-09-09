¿Dónde juega Luis Suárez, el delantero de la Selección Colombia que le marcó 4 goles a Venezuela?

Luis Javier Suárez fue titular en la delantera de la Selección Colombia contra Venezuela por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Fifa 2026.

El atacante aprovechó su oportunidad y marcó 4 goles. Su nombre, como era de esperarse, se hizo tendencia en redes sociales. El duelo terminó 6 tantos a 3 a favor de la tricolor.

Muchos hinchas del combinado patrio se preguntan dónde juega Luis Suárez, que no ha tenido mucha acción en la Selección Colombia. Pues bien, el artillero milita en Sporting Club de Portugal, club al que llegó hace poco.

Así fue el Venezuela vs. Colombia

El primer tanto comenzó con el goleador histórico de la vinotinto, que le ganó la espalda de Dávinson Sánchez y cedió el balón en el área a Segovia, que remató con un misil que perforó la red del portero Kevin Mier.

Al cabezazo de Mina -a un centro de James Rodríguez- llegó la reacción casi inmediata de Venezuela: Segovia por la derecha remató a pasos de la línea de meta, aun sin ángulo. Mier defendió, pero soltó el balón y ahí llegó un atento Martínez, que aprovechó el rebote para concretar el gol.

Venezuela, sin el balón, cedió otra vez el empate poco antes del descanso. Centro de Richard Ríos a Lucho Díaz, que superó a una defensa que no lograba despejar. El balón quedó para Suárez, que remató.

El empate llegó además con la noticia del gol de penal de Bolivia. Y al descanso. La charla en el vestuario tuvo efecto. Apenas sonó el silbato de la segunda mitad y Colombia comenzó a golpear.

¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!



Gran victoria de nuestra Selección Colombia 🆚🇻🇪



🇨🇴 6-3 🇻🇪#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/1hZgqwtLom — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Suárez en el área regateó a Ferraresi antes de anotar. Menos de 10 minutos después, de nuevo, Suárez, que arrancó desde el medio campo para correr en profundidad y anotar.

El cuarto llegó ante una zaga rendida con asistencia de Richard Ríos. Se acabó el sueño. Desde la tribuna, aplausos y alguno que otro abucheo. Luego Jhon Córdoba, a un pase de Juanfer Quintero a doce del final, terminó de sepultar a los venezolanos.

Alineaciones:

Venezuela: Rafael Romo - Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Kevin Kelsy 63) - Eduard Bello (John Murillo 63), José ‘El Brujo’ Martínez, Telasco Segovia (Christian Cásseres 74), Yeferson Soteldo - Josef Martínez (Jefferson Savarino 69) y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier - Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo - Richard Ríos, Kevin Castaño (John Arias 77), Jefferson Lerma - James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 68) - Luis Suárez y Luis Díaz (John Córdoba 69). DT: Néstor Lorenzo.