Uruguay oficializó lista de 26 convocados para el Mundial: decisión final con Luis Suárez

Otra nación sudamericana ha dado a conocer los citados para ir al Mundial 2026. Se trata de Uruguay, quien tiene al mando entrenador, Marcelo Bielsa. Este eligió un total de 26 jugadores, dejando fuera al histórico Luis Suárez.

Si bien no es una noticia que soprenda mucho por el nivel y estado físico del atacante de Inter Miami, se guardaba una ligera de una sorpresa con el ‘pistolero’ en territorio charrúa.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste 🩵 pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

En parte que Lucho no vaya también tiene que ver con los desencuentros que tuvo con Bielsa en el pasado. La pelea entre ambos durante la Copa América 2024 fue un antecedente que dejó marcada la relación.

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Otra víctima previo al Mundial 2026: grave lesión sacó convocado a 11 días del inicio

Convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Goleros

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

Defensas

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

Volantes

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Agustín Canobbio

Juan Manuel Sanabria

Giorgian De Arrascaeta

Nicolás De La Cruz

Rodrigo Zalazar

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

Delanteros

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

En la Celeste existía temor por una lesión en un hombro que vivió el conductor del equipo, Giorgian De Arrascaeta. Quien milita en Flamengo de Brasil se había mostrado adolorido y se pensó que no podría acudir al Mundial 2026.

Para fortuna de Uruguay, el creativo parece estar en óptimas condiciones porqué aparece en la lista junto a otras figuras de dicho país como lo son Ronald Araujo, Federico Valverde y Darwin Núñez.

Suárez aspiraba a ir

Hace pocos días, sabiendo que estaba por salir la lista definitiva, Suárez hizo referencia al llamado. Allí se mostró motivado en caso de que lo considerasen para ir al Mundial 2026.

“Amo mi selección, mi país. Di un paso al costado porqué lo decidí“, reiteró su decisión.

“Nunca decirle que no. Uno se abre a la posibilidad”, decía esperanzado de una sorpresa que se pudiese dar este 31 de mayo.

Asimismo, era consciente de que no sería sencillo y por eso aceptaba el nuevo rol que tenía: “Me toca ser un hincha”.

Bielsa, el Mundial y se irá

Hacia el 21 de mayo pasado, Marcelo Bielsa dijo que agradecerá “toda la vida” al país por permitirle ir a una Copa del Mundo.

Con su equipo técnico a pleno, el argentino participó en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol para dar a conocer avances y trabajos en todas sus áreas y confirmó que su trabajo “culmina con la Copa del Mundo”.

Marcelo Bielsa, técnico argentino al servicio de Uruguay Foto: Getty Images

Voy a agradecer toda la vida al Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa", aseguró el argentino que vivirá su tercer Copa del Mundo en Norteamérica tras dirigir a Argentina en Corea del Sur-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010.

Uruguay debutará en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ante Arabia Saudita el 15 de junio en un Grupo H integrado además por Cabo Verde y España, una de las favoritas a llevarse el título.

*Con información de la AFP.