Otra de las voces que más se esperaba que diera la cara luego del desastre de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, cuando tenía todo a su favor y un fracaso no se veía viable entre los hinchas, es la del defensa central Andrés Llinas.

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No valió mucho el impulso de la hinchada en las gradas. Millonarios parecía decidido a irse por el abismo cuando en 37 minutos el rival chileno ya llevaba dos goles en contra y lo estaba eliminando de la Copa Sudamericana. Un golpe del que no se pudo reponer y un resumen perfecto del fracaso que sigue acumulando entre más pasan los meses.

Y es que son dos fracasos en menos de un mes. Cuando se pensaba que la eliminación en Liga Betplay era suficiente, Millonarios iba a reaccionar en la Copa Sudamericana. Dependía de sí mismo en el torneo internacional y volvía a El Campín para asegurar su clasificación. El plan se fue al piso.

Andrés Llinás, defensor central de Millonarios. Foto: AGIF via AFP

O’Higgins no tuvo piedad y mostró mucha madurez para enfrentar el ambiente hostil en su contra y calló el máximo escenario de Bogotá con dos goles para terminar con un 2-1 a su favor y dar el golpe. El defensa central Andrés Llinás dio la cara y se pronunció en las redes sociales. En un amplio texto, le pidió disculpas a la hinchada.

Llinás le habló de frente a la hinchada

“Hoy escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes”, fueron las primeras líneas de Llinás en las redes sociales.

El central reconoció de la deuda con la afición y reiteró que ellos como jugadores sienten el mismo dolor por quedar fuera de la Liga y la Sudamericana.

“Quiero decirles que acepto las críticas y la exigencia de la hinchada. Siempre voy a dar la cara por este escudo, tanto en los momentos de celebración como en las dificultades, porque el respeto que tengo es absoluto”, agregó el defensa central.

Asimismo, Llinás recordó que apenas en este semestre tenía un ciclo de readaptación por una lesión larga que forzó una intervención quirúrgica y además no tuvo el tiempo suficiente para realizar pretemporada con el grupo de jugadores. Confesó que compitió al límite en lo físico.

“En lo personal, estos meses fueron un reto enorme de adaptación. Regresar de una lesión larga, sumado a no haber podido realizar la pretemporada completa, me obligó a competir al límite físico y recuperar sensaciones directamente en la cancha. No es una excusa, sino una realidad de lo exigente que es el fútbol de alto nivel”, comentó el defensa.

¿Sigue Andrés Llinás en Millonarios?

En este mercado de pases, Millonarios debe pensar en su reestructuración deportiva de manera urgente. Primero aparece la confección de la nómina como prioridad y seguramente Andrés Llinás no se irá del club, pero sí podría ver nuevos compañeros en la zona defensiva.

Millonarios cerró su temporada con goleada 8-1 ante Atlético FC en el Pascual Guerrero de Cali, por la cuarta fecha de la Copa Betplay, que le permite ser primero y avanzar de ronda en el torneo.