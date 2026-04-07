Acaban en redes a Andrés Llinás por gol de O’Higgins en Sudamericana: golpe a Millonarios

O’Higgins sorprendió primero a Millonarios en el debut de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, 7 de abril, el cuadro chileno arrancó ganando 1-0, en su estadio, ante el cuadro embajador.

Fue al minuto 12 del primer tiempo, en la primera fecha del grupo C de la Sudamericana. O’Higgins mandó un centro desde la derecha, y llamó la atención cómo el defensor de Millonarios, Andrés Llinás, se cayó y Arnaldo Castillo aprovechó para colocar el 1-0 parcial.

¡GOL DE O'Higgins!



Arnaldo Castillo abrió el marcador frente a Millonarios con un remate de cabeza en la Conmebol Sudamericana.



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Aunque los jugadores de Millonarios reclamaban una supuesta falta sobre Andrés Llinás, el juez central no dio nada. Así, las redes sociales se volcaron en comentarios por la acción que involucró al defensa colombiano.

Las redes no perdonan a Andrés Llinás tras el gol de O’Higgins

Que falta de cancha la de Llinás… eso pasa cuando no se tiene roce internacional. Se sale a jugar como si se estuviera jugando en Colombia. Allá no le van a pitar semejante sujeción tan normalita… — Daniel Sanchez (@DaniglamS) April 8, 2026

Llinás le falta perrenque , no está jugando con chico. Todos los goles que le hacen a millonarios es culpa de ese hpta tronco — Fabian Castro (@castrofabian177) April 8, 2026

Confirman los periodistas que transmitirán O’Higgins vs. Millonarios por ESPN: vuelve un viejo conocido

Millonarios, obligado a mejorar en la segunda mitad

Las críticas por parte de la parcialidad embajadora no solo se enfocan en Llinás, sino también en el desempeño general de todo el equipo. Hacen un llamado a los futbolistas para que, en la segunda mitad, haya un cambio de actitud.

Un punto o un triunfo para Millonarios significaría arrancar con pie derecho en esta edición de la Copa Sudamericana. El embajador se enfoca en hacer una buena fase de grupos para dar la pelea en rondas de eliminación directa, donde en el pasado ya ha sabido brillar e, incluso, llegó dos veces a semifinales.

Ficha técnica del primer tiempo

Marcador parcial : O’Higgins 1 - 0 Millonarios (45′)

: O’Higgins 1 - 0 Millonarios (45′) Fecha : 7 de abril de 2026

: 7 de abril de 2026 Estadio : Codelco El Teniente

: Codelco El Teniente Alineaciones:

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez González, Nicolás Garrido Leandro Díaz Parra, Luis Pavez Muñoz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco Agustín González, Martín Sarrafiore, Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Millonarios: Diego Novoa; Rodrigo Ureña, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Sebastián Viveros; Mackalister Silva; Leonardo Castro, Rodrigo Contreras. DT: Fabián Bustos.