Confirman los periodistas que transmitirán O’Higgins vs. Millonarios por ESPN: vuelve un viejo conocido

Comienza una nueva semana con torneos internacionales de la Conmebol de por medio y es la primera prueba de fuego para los equipos de la Liga BetPlay en el continente. Millonarios será el primero en entrar en acción, al enfrentarse como visitante al O’Higgins de Chile, por la Copa Sudamericana.

Lo que le falta a Millonarios: clasificación en veremos en Liga BetPlay y cuentas para lograrlo

O’Higgins vs. Millonarios, por Copa Sudamericana: hora y canal para ver en vivo

Dicho juego comenzará la fase de grupos y Millonarios está obligado a realizar un buen papel en el torneo internacional, la gran deuda de su historia, y eso quiere decir que las instancias finales son el máximo objetivo para el club dirigido por el técnico Fabián Bustos. Es la oportunidad de demostrar que tienen la ropa para la Copa Sudamericana luego de eliminar a Atlético Nacional.

El dejar fuera a Nacional resulta ser un revulsivo clave para Millonarios en sus aspiraciones. El golpe anímico le puede jugar a favor para clasificar a la siguiente fase en la Copa Sudamericana, además de meterse en los playoffs de la Liga BetPlay.

Millonarios tendrá el regreso de Falcao García para el debut de Copa Sudamericana 2026 Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Pese a ello, la actualidad en el fútbol colombiano no es del todo buena. En sus últimas dos salidas, Millonarios cedió un empate ante Fortaleza en El Campín y una derrota ante Jaguares en Montería. Esos marcadores le complican el camino hacia la clasificación y dejan más dudas en la hinchada.

O’Higgins vs. Millonarios por ESPN

Al frente, Millonarios tendrá al O’Higgins, que viene en alza, luego de ganar los últimos tres juegos de manera consecutiva en la Liga de Chile. Derrotó a Everton y Palestino de visitante, así como al Audax Italiano de local. Ahora le tocó enfrentar el debut en la fase de grupos de Sudamericana ante Millonarios.

Martes 7 de abril

Hora: 7:00 p.m. (hora colombiana)

Canal: ESPN

En la transmisión de ESPN habrá un viejo conocido por la hinchada de Millonarios junto a una revelación de la narración deportiva, más una periodista muy reconocida en la señal de Latinoamérica.

Según el administrador Gustavo Torres, reconocido en la red social X por filtrar información de la programación de televisión y los periodistas en diferentes partidos, la narración oficial en ESPN para O’Higgins vs. Millonarios estará a cargo de Luis Vásquez y en los comentarios estará Antonio Casale, popular en el país por su fanatismo al ‘Embajador’.

Pantallazo X Foto: @TorresTavo

En el campo de juego estará la periodista Juliana Salazar Meza. El compromiso es por la primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana.