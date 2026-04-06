Empieza la acción de los torneos internacionales para los equipos de la Liga BetPlay. Millonarios será el primero en entrar en acción, al enfrentarse como visitante al O’Higgins.

Dicho juego para el conjunto azul será la oportunidad de demostrar que quieren revertir la actualidad que los viene acompañando en el FPC.

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En sus últimas dos salidas en el torneo local, las cosas no han sido sencillas para los embajadores. Un empate ante Fortaleza y una derrota ante Jaguares hizo que se les complicase el camino hacia la clasificación.

Fabián Bustos, DT, llegó bien a las filas de los azules, tuvo un buen rendimiento inicial, pero ha venido decayendo y la Sudamericana es un impulso para encaminarse nuevamente bien en todos los frentes.

Del rival de Millonarios hay que decir que viene en alza, luego de ganar los últimos tres juegos de manera consecutiva en la liga de Chile. Venció a Everton y Palestino de visita, así como también lo hizo ante Audax Italiano de local.

O'Higgins, primer rival de Millonarios en Copa Sudamericana 2026 Foto: Photosport via AFP

Hora y canal para ver en vivo:

O’Higgins vs. Millonarios

Fecha 1 - fase de grupos

Hora y día: 7:00 p. m., martes 7 de abril

Canal: ESPN

Esta será la primera vez que Millonarios juegue ante O’Higgins, pero no la única ante equipos chilenos. En ediciones pasadas de otros campeonatos sudamericanos ya lo hizo y cuenta con un buen historial.

Ante la U de Chile se ha visto cuatro veces (3V y 1 D), y frente a Colo-Colo han sido dos los juegos (1V y 1E). Mientras que con Universidad Católica las cuentas en cuatro juegos han sido equilibradas (1V, 1E y 2D).

Su más reciente enfrentamiento con un austral fue ante Palestino, al que no lograron ganarle en dos partidos jugados (1E y 1D).

Regreso de Falcao: envión anímico

A sus 40 años, el Tigre intentará darle brillo al limitado palmarés internacional de Millonarios, uno de los clubes más laureados de Colombia.

Pero el artillero histórico de la selección colombiana batalla con problemas físicos que apenas le han dejado jugar cinco de los 16 cotejos oficiales que los bogotanos han disputado esta campaña.

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios. Foto: AFP

Falcao no disputaba las instancias más importantes de la Sudamericana desde 2008, cuando defendía a River. En esta ocasión, enfrentará en el grupo C a O’Higgins de Chile, São Paulo y Boston River de Uruguay.

“En Copa lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar (para el partido del martes contra O’Higgins) y lo quiero tener ahí”, dijo recientemente el técnico de los embajadores, el argentino Fabián Bustos.

La Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce al torneo internacional, será acechada por otras instituciones de renombre como los brasileños Mineiro, Gremio y Botafogo, y Racing de Argentina.

Copa Sudamericana. Dicho trofeo ha sido conquistado en Colombia solo por Independiente Santa Fe (2015). Foto: Conmebol

La Sudamericana contará, además, con los debutantes argentinos Deportivo Riestra y Barracas Central, el paraguayo Recoleta y el uruguayo Juventud de Las Piedras.

Los ganadores de cada grupo clasifican directamente a octavos de final, mientras que los segundos jugarán una repesca con los terceros de la Copa Libertadores.

*Con información de AFP.