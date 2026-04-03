Lo que le falta a Millonarios: clasificación en veremos en Liga BetPlay y cuentas para lograrlo

Tres finales anticipadas se le vienen a Millonarios en las próximas fechas de la Liga BetPlay 2026-I. En caso de no superarlas, el objetivo de la clasificación se verá lejano para los dirigidos por Fabián Bustos.

El cuadro azul pudo haber llegado a esta altura del torneo mejor ubicado, pero su empate ante Fortaleza y la derrota frente a Jaguares de Córdoba han ido complicando el camino para los bogotanos en el rentado local.

Millonarios vs. Jaguares por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-I. Foto: Colprensa

Ahora, para los capitalinos se vienen tres enfrentamientos ante históricos de la liga colombiana: uno es el clásico capitalino, otro ante uno de sus máximos rivales y un tercero frente a un conjunto que se les ha hecho ‘piedra en el zapato’ durante los últimos años.

Calendario de Millonarios en Liga BetPlay 2026-I:

12/04: Millonarios vs. Santa Fe

19/04: América vs. Millonarios

23/04: Millonarios vs. Tolima

29/04: Alianza vs. Millonarios

Bustos no se amedrenta por lo que viene

El impacto inicial del DT argentino al frente de Millonarios ha ido mermando. Durante algunas fechas de la Liga, así como en la disputa por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el cuadro capitalino obtuvo resultados.

Después de eso llegó un bajón, que podría ser parcial, pero que le costaría caro en caso de no sumar al menos 10 puntos de los 12 posibles en lo que resta.

Sobre las cuentas se refirió Bustos en rueda de prensa, luego de la derrota en el estadio Jaraguay de Montería, en la noche del pasado jueves festivo.

“No hacemos cuentas porque si hiciéramos cuentas estaríamos afuera”, zanjó, al intentar restarle presión a lo que viene.

Al señalar que el equipo es capaz de sobreponerse, como ya lo ha hecho antes, recordó: “Se dijo que era muy difícil cuando nos tocó asumir. También era muy difícil pasar en Sudamericana; ya estamos en fase de grupos”.

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“En el torneo quedan cuatro fechas, aún hay muchos cruces entre ellos. No hacemos cuentas, no me gusta hacer cuentas. Si hubiéramos ganado, estaríamos más tranquilos”, lamentó por no haber cumplido con la tarea que les correspondía.

A sus dirigidos les envió un voto de confianza, pues será por ellos que estén fuera o dentro de las finales: “Cuando llegué estábamos muy afuera; gracias al trabajo de los jugadores estamos entre los ocho. Podemos quedar afuera en esta misma fecha, pero dependemos de nosotros”.

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“También tenemos rivales directos con los que debemos competir, debemos ir partido a partido, tratando de conseguir los resultados. Millonarios tiene la obligación de pelear todo”, apuntó sin opción a permitirse no luchar hasta la última fecha del ‘todos contra todos’.

Y en medio, la Sudamericana

El escenario ideal para Millonarios habría sido llegar a las fechas ante los grandes rivales con más puntos de los que actualmente tiene (21 puntos).

Millonarios se clasificó a la fase de grupos de Sudamericana tras dejar fuera a Atlético Nacional. Foto: Getty Images / Colprensa

Al no haberse dado ese escenario, ahora deberá encontrar la manera de afrontar dos frentes: la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. En el certamen internacional debutará la próxima semana, el 7 de abril, ante el Club Deportivo O’Higgins.