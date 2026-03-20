Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana: IA dio veredicto y reveló cómo le irá

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Millonarios en el grupo C de la competencia junto a Boston River (Uruguay), O’Higgins (Chile) y São Paulo (Brasil).

📖✨ ¡La ruta está trazada! ⚔️🛡️



Nos enfrentaremos a 🇧🇷 São Pablo, 🇺🇾 Boston River y 🇨🇱 O' Higgins en el Grupo C de la CONMEBOL @Sudamericana.



¡La historia comienza aquí! 💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/2ZU3KL0jPr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 19, 2026

Ahora bien, la pregunta es generalizada: ¿Cómo le irá a Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana? Si bien los embajadores tienen como gran objetivo avanzar a octavos de final, también se enfrentarán a rivales reconocidos y algunos de jerarquía.

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Millonarios acabará segundo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, según la IA

ChatGPT respondió que Millonarios acabará segundo en el grupo C de la Copa Sudamericana. Resaltó que entra a la zona tras eliminar a Atlético Nacional en ronda previa, lo cual significa un impulso anímico importante.

IA deja a Millonarios como segundo de su grupo en la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Lo más probable es que Millonarios termine segundo del Grupo C, peleando punto a punto con Boston River y O’Higgins. Ese lugar no da paso directo a octavos: en la Sudamericana, el líder avanza a octavos y el segundo debe jugar un playoff (dieciseisavos) contra un tercero de Libertadores. Es decir, el equipo azul sí tiene altas opciones de seguir con vida internacional, pero su camino, en principio, sería más largo y exigente”, explica la IA.

Y añade: “Su grupo tiene un claro favorito: São Paulo, representante del fútbol brasileño —el más poderoso del continente en inversión y planteles—. Boston River llega competitivo tras avanzar desde fase previa y O’Higgins suele ser ordenado, pero ambos están un escalón por debajo en jerarquía y nómina”.

¿Cuándo fue la última vez que Millonarios avanzó a octavos de final de Copa Sudamericana?

En 2018, cayendo ante Independiente Santa Fe en dicha ronda del torneo. Los cardenales se impusieron por penales, tras empatar 0-0 en los 180′ (ida y vuelta) y dejando fuera a los embajadores de la competencia continental.

La última nómina de Millonarios FC que jugó una Copa Sudamericana: octavos de final en 2018. Foto: Colprensa - Diego Pineda

Para aquel año, Millonarios acabó tercero en el grupo G de la Copa Libertadores, por lo que se ganó un cupo en la Copa Sudamericana, tal y como lo dictamina el reglamento. En playoffs, venció a General Díaz.

¿Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana?

Dos veces ha alcanzado las semifinales: en 2007 y 2012, siendo ambas sus mejores participaciones en el segundo torneo continental de clubes más importante de Sudamérica.

Para 2007, quedó eliminado a manos de América de México, mientras que en 2012, año en el que fue campeón de Colombia, Tigre de Argentina lo sacó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.