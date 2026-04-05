Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Cúcuta sale del descenso y le daña la fiesta al América

El Cúcuta Deportivo quiere quedarse en la primera división del fútbol colombiano y le dañó la fiesta al América de Cali. Los dirigidos por el venezolano Richard Páez se impusieron 2-0 en el estadio General Santander.

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En un partido trascendental para su lucha en el descenso, los de Norte de Santander salieron a jugarse prácticamente una final frente al conjunto de David González.

Desde el primer minuto, los motilones salieron a proponer y a buscar la victoria, frente a un América que volvió a mostrar un bajo nivel sobre el terreno de juego, tal y como le ha pasado en los últimos partidos.

La primera alegría para el Cúcuta llegó al minuto 42, cuando Jaime Peralta controló el balón tras un centro de Yair Abonía y, pese a la presencia de varios defensores, la envió al fondo de la red.

Pese a tener la ventaja, los de Richard Páez mantuvieron el control del partido, pasaron algunos sustos, pero siempre mantuvieron el objetivo de ir hacia adelante.

El trabajo les daría sus frutos a los 72 minutos, cuando el árbitro Álvaro Méndez pitó un penalti por una falta dentro del área. El encargado de patear desde los 12 pasos fue Leider Berdugo, quien con sangre fría venció a Jean Fernández y envió el esférico al fondo.

Con esta victoria, el Cúcuta escaló algunas posiciones y quedó en el puesto 16 con 15 puntos, pero el gran cambio se dio en la tabla del descenso: por primera vez en el semestre, los motilones salieron del fondo y en estos momentos están salvando la categoría.

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Por su parte, América quedó en la casilla número 6 con 24 puntos y perdió la chance que tenía de subir a la tercera posición, si ganaba con varios goles de ventaja, y prácticamente poner un pie en la fase final de la liga.

Este ha sido el único partido de la jornada 16 que se disputó el domingo, el próximo fin de semana se adelantarán los demás juegos correspondientes a esta fecha, teniendo en cuenta que varios equipos colombianos tendrán acción entre semana por torneos internacionales.

Cúcuta vs América. Foto: Colprensa

Este lunes, 6 de abril, se jugará dos partidos atrasados del campeonato: Deportivo Pereira vs. Alianza y Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba.

Tan solo quedan cuatro fechas para que se acabe el todos contra todos y se conozca quiénes serán los clasificados a la fase final de la Liga BetPlay, por lo que será una parte decisiva para muchos de los clubes.