Mateo Puerta aclaró qué pasó con Pablo Repetto y el rifirrafe en Santa Fe: comunicado oficial

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe protagonizaron un partidazo por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-l. Fue el pasado sábado 4 de abril en Ibagué y acabó en empate 2-2 que le da un punto a cada uno en la tabla de posiciones.

Imagen del juego entre Tolima e Independiente Santa Fe, por la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa

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Pero más allá del resultado deportivo, hubo un hecho que se llevó la atención de la prensa y los aficionados. Fue apenas arrancó el compromiso, al minuto 13, cuando el lateral de Santa Fe, Mateo Puerta, salió sustituido por Jeison Angulo.

Las cámaras de la transmisión oficial del evento mostraron a Puerta en la cancha, antes de ser sustituido, haciendo gestos de incomodidad mientras al costado su entrenador, Pablo Repetto, le pedía explicaciones de lo que pasaba.

Fue un hecho que no pasó desapercibido para nadie. Finalmente, Puerta salió y, al parecer, ni siquiera saludó al cuerpo técnico. Todo era una incógnita para saber qué pasaba, y la explicación llegó hasta el final del partido.

¡Tapándose la cara se fue Mateo Puerta sustituido en los primeros minutos!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/vt7Oesi8Br — Win Sports (@WinSportsTV) April 5, 2026

Mateo Puerta: “Quiero ofrecer disculpas”

Por medio de su cuenta de Instagram, tan pronto como acabó el partido, Mateo Puerta escribió: “Quiero ofrecer disculpas a la hinchada, al cuerpo técnico y a mis compañeros (cómo ya lo hice internamente) por haber tenido que salir del partido de manera temprana en el juego ante Tolima”.

“Empecé a sentir una molestia que no me permitió estar al 100% y por responsabilidad con el equipo y para evitar una lesión mayor, tomamos la decisión de no continuar en el juego”, añadió el futbolista.

A continuación fue donde mencionó la gran duda que existía entre la prensa y los aficionados: ¿Qué había pasado con Pablo Repetto? Al parecer, el diálogo entre ambos no pasó a mayores.

“Quiero también aclarar que no existió ningún tipo de discusión ni inconveniente con el cuerpo técnico, ni jugadores. Siempre hay respeto, comunicación y trabajo en equipo por el bien del club”, dijo Puerta.

Comunicado oficial de Mateo Puerta tras lo ocurrido en el Tolima vs. Santa Fe. Foto: Instagram - @mateop4

Y cerró con: “Seguiré trabajando y recuperándome para volver lo más pronto posible y aportar al equipo dentro del campo. Gracias a todos por el apoyo. Volveremos más fuertes”.