Tolima y Santa Fe no pasaron del empate: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Santa Fe y Tolima se pusieron al día en el calendario y este sábado, 4 de abril, jugaron el partido que estaba atrasado válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay Dimayor 2026 I.

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En un entretenido compromiso, los leones y los pijaos empataron 2-2 en un estadio Manuel Murillo Toro que, si bien contó con buena asistencia, tuvo muchas sillas vacías.

Los dirigidos por el técnico Pablo Repetto soñaron con la posible victoria gracias a los goles de Hugo Rodallega y Omar Fernández Frasica. Sin embargo, Jersson González y Juan Pablo Torres sellaron el empate para el local.

Con este resultado, el conjunto bogotano subió a la posición número 12 con 19 puntos y todavía tiene chances de clasificar a la fase final, aunque no depende en estos momentos de sí mismo a falta de cuatro jornada para que se acabe el todos contra todos.

Por su parte, Tolima sigue en la casilla número 3 con 27 unidades y todavía no ha podido sellar su clasificación, pese a que está con un pie adentro y seguramente será uno de los conjuntos que estará peleando el título, especialmente porque los dirigidos por Lucas González han mostrado un muy buen juego, más allá de esta derrota.

Sin embargo, el Pijao puso en riesgo esa tercera posición, ya que al América le hace falta un partido menos y, de ganarlo por una buena cantidad de goles, podría ascender y desplazar al conjunto de Ibagué.

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En cuanto a la fecha 16, la misma continuará con más juegos teniendo en cuenta que ya se habían adelantando previamente los partidos entre Deportivo Cali y Fortaleza, que terminó 1-1, y el compromiso en el que Llaneros se impuso 2-0 contra Jaguares.

Este domingo, la jornada seguirá adelante con el juego entre Cúcuta Deportivo y América, en el que los caleños buscarán seguir sumando para sellar su clasificación, mientras que los de Norte de Santander intentarán hacer lo propio para evitar el descenso.

Tolima vs Santa Fe. Foto: Colprensa

Es importante destacar que los equipos colombianos verán acción durante esta semana en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, por lo que es muy posible que en los próximos compromisos se vean algunas rotaciones de plantillas.