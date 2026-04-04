El juego entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla tuvo otros matices más allá de la victoria azucarera en la arenosa (2-1). Fue el pasado viernes 3 de abril, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-l.

José Ortiz, árbitro central del compromiso, quedó en el ojo del huracán debido a un par de acciones bastante polémicas. Una de ellas fue la no expulsión de Jermein Peña, defensor del Junior, al que le mostró segunda amarilla pero se acabó retractando.

La acción se dio al minuto 27′ del primer tiempo. Las imágenes en la transmisión oficial del evento detallan claramente cuando Ortiz le saca la segunda amarilla a Jermein Peña, a quien ya había amonestado sobre los 15′, por lo que era roja. Los jugadores del Deportivo Cali se lo hicieron saber, y ahí empezó el alboroto.

Cuando varios futbolistas del cuadro azucarero le señalaban a José Ortiz que debía expulsar a Peña por doble amarilla, el central acabó amonestando a Julián Quiñones del Cali y le borró la amarilla a Jermein de Junior. La acción, horas después, sigue generando bastante polémica.

Analistas arbitrales opinan sobre la no expulsión de Jermein Peña

Como el árbitro José Ortiz no expulsó a Jermein Peña, el defensor del Junior de Barranquilla pudo seguir en el terreno de juego. La polémica llegó hasta varios analistas arbitrales, que no ocultaron su postura crítica ante la actuación del colegiado en Barranquilla.

José Borda: “Ortiz no puede cometer ese horror”

“En Junior vs Cali, el árbitro Ortiz amonestó a Peña y a Quiñones, pero Peña ya tenía amarilla, al darse cuenta les dijo a los jugadores que a Peña no lo amonestaba (borró la tarjeta) y se formó la de Troya ¡Qué acomodada tan Brava! Ortíz no puede cometer ese horror".

QUÉ ESCÁNDALO

En Junior vs Cali, el árbitro Ortíz amonestó a Peña y a Quiñones, pero Peña ya tenía amarilla, al darse cuenta les dijo a los jugadores que a Peña no lo amonestaba (borró la tarjeta) y se formó la de Troya ¡Qué acomodada tan Brava! Ortíz no puede cometer ese Horror pic.twitter.com/4mZdSqLoma — Jose Borda (@Borda_analista) April 4, 2026

Andrés Grimaldos: “Lo de Peña fue un error por omisión grosero”

“Reglamentariamente un árbitro sí puede rectificar una amarilla antes de registrarla y reanudar el juego. Sin embargo, lo de Peña fue un error por omisión grosero; titubeó y reculó al acordarse de que era la segunda y tenía que echarlo. Se vio muy mal toda esta situación“.

🫣❌ Reglamentariamente un árbitro SI puede rectificar una amarilla antes de registrarla y reanudar el juego. Sin embargo lo de Peña fue un error por omisión grosero; titubeó y reculó al acordarse de que era la segunda y tenía que echarlo. Se vio muy mal toda esta situación. pic.twitter.com/K5SbEhpcId — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 4, 2026

Wilmer Barahona: “Desastre”

“Minuto 23: Una situación insólita. El árbitro amonesta inicialmente a ambos jugadores, incluido Peña, quien está advertido, tras unos segundos rectifica su decisión y dice que la tarjeta es únicamente es Quiñones”.

Desastre:@JuniorClubSA vs @DeportivoCaliCP

Árbitro: José Ortiz



Minuto 23: Una situación insólita. El árbitro amonesta inicialmente a ambos jugadores, incluido Peña, quien está advertido, tras unos segundos rectifica su decisión y dice que la tarjeta es únicamente es Quiñonez. pic.twitter.com/JcLbwanmeJ — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) April 4, 2026

Rafael Dudamel reveló que José Ortiz explicó la polémica

En rueda de prensa post partido, el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, reveló que José Ortiz explicó la acción tan pronto finalizó la primera mitad.

"EL ÁRBITRO RECONOCIÓ QUE SE EQUIVOCÓ ❌ POR SU PRIMERA IMPRESIÓN Y SE RETRACTÓ 🚨"



Rafael Dudamel, técnico de Deportivo Cali 🟢, habló de lo ocurrido con la polémica del juez central, José Ortíz ⚽️, y la no expulsión de Jermein Peña, del Junior 🦈



📹 @Dimayor pic.twitter.com/b3hcDDN2Mx — Gol Caracol (@GolCaracol) April 4, 2026

“Hablar sobre un episodio que ocurrió en el partido, al término del primer tiempo, cuando el juez José Ortiz le sacó la doble amarilla a Jermein Peña. Lo conversamos con él, al término del primer tiempo, y él como muy buen ser humo, profesional y respetuoso, reconoció que se había equivocado por su primera impresión y que después se retractó por esa circunstancia”, dijo Dudamel, agregando que respetan y reconocen a Ortiz por admitir su error.