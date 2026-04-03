Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay: Millonarios tambalea tras Junior ante Cali

Este Viernes Santo, 3 de abril, la Liga BetPlay 2026-I siguió disputándose. Dos juegos estaban previstos, con resultados que podrían mover la clasificación parcial de los ocho primeros.

En primer turno, quienes entraron en acción fueron Fortaleza FC e Internacional de Bogotá. Dicho clásico joven del FPC terminó en igualdad a un gol. Los anotadores fueron Jhon Jairo Velásquez (3′) y Johan Caballero (9′).

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Dicha igualdad favoreció a los Cóndores, que pudieron alcanzar la línea de 22 puntos, uno más que Millonarios, que el día anterior había complicado sus posibilidades al perder con Jaguares en Montería.

‘Titi’ y la ley del ex con Junior

Habitualmente, la ‘ley del ex’ se aplica, y esta vez no fue la excepción. Andrés ‘Tití’ Rodríguez puso la teoría en práctica ante su exclub, Junior de Barranquilla, al que le anotó en el primer tiempo del juego disputado en casa de los rojiblancos.

⚽🟢 ¡Se cumplió la ley del ex! ¡Golazo de 'titi' Rodríguez contra Junior!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/UrJOh8Dwvk — Win Sports (@WinSportsTV) April 4, 2026

Después de que Avilés Hurtado desperdiciara un penal, llegó otro goleador de los verdiblancos para aprovechar una jugada colectiva de su equipo y poner el 0-1 parcial.

Ese gol permitió a los visitantes ascender a la séptima posición, con 22 unidades, las mismas que Internacional, que quedó octavo, y entre ambos desplazaron a Millonarios, que se estancó en 21 puntos desde hace dos jornadas.

Para no dejar dudas de que fue la noche de Tití, el atacante al 71′ se fajó un soberbio golazo de media distancia que fue inatajable para el extranjero, Mauro Silveira.

⚽🟢💪 ¡GOLAZO DE ‘TITI’ RODRÍGUEZ Y ES DOBLETE CONTRA JUNIOR! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/zpY2UswePJ — Win Sports (@WinSportsTV) April 4, 2026

Desde antes del área grande, el delantero se acomodó para pegar de derecha con destino al ángulo del portero uruguayo. La potencia y colocación fueron las idóneas, para que el 0-2 cayera en contra de Junior.

Con dicho resultado las cosas se pusieron cuesta arriba para Junior, pero a falta de cinco minutos para el final el juez del partido le dio un penal a favor de los tiburones.

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Luis Fernando Muriel se hizo cargo del cobro, el cual mandó a guardar de maneja magistral tras vencer al portero, Alejandro Rodríguez, que fue engañado yendo al lado derecho de su arco, mientras en el izquierdo entró el remate del experimentado atacante.

Millonarios hace cuentas

Tres finales anticipadas se le vienen a Millonarios en las próximas fechas de la Liga BetPlay 2026-I. En caso de no superarlas, el objetivo de clasificación se verá lejano para los dirigidos por Fabián Bustos.

El cuadro azul pudo haber llegado a esta altura del torneo mejor ubicado, pero su empate ante Fortaleza y la derrota frente a Jaguares de Córdoba han ido complicando el camino para los bogotanos en el rentado local.

A falta de cuatro fechas, Millonarios no tiene asegurada su clasificación en Liga BetPlay 2026-I. Foto: Colprensa

Ahora, para los capitalinos se avecinan tres enfrentamientos ante históricos de la liga colombiana: uno es el clásico capitalino, otro ante uno de sus máximos rivales y un tercero frente a un conjunto que se les ha vuelto ‘piedra en el zapato’ durante los últimos años.

Calendario de Millonarios en Liga BetPlay 2026-I: