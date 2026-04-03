No vienen siendo los mejores partidos de Álvaro Montero ni en Selección Colombia, ni tampoco en Vélez Sarfield de Argentina.

En su regreso a su club, se vio comprometido en dos goles del conjunto argentino, que perdió en la tarde de este viernes festivo por 3-2 ante Gimnasia y Esgrima.

Quien erró en uno de los tantos de Colombia ante Francia repitió la misma acción en el primer gol del rival en Argentina, durante su vuelta a la disciplina de su club.

Un balón desde un costado evidenció una mala salida del guajiro, lo que recordó la acción similar que tuvo hace un par de días en Estados Unidos.

Fue una jugada calcada, en la que el arquero, de dos metros, no se decidió a salir, pero tampoco a quedarse en su arco para intentar preservar el cero.

Posteriormente, llegó otra acción a balón parado en la que el rival cabeceó y Montero no logró colocar su mano derecha con firmeza para despejar el balón.

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Al término del partido, una acción polémica decidió la victoria para Gimnasia. En ella, el exportero de Millonarios recibió un golpe en su cabeza, lo que pudo haber provocado que el gol no contara en el marcador del rival.

Finalmente, la calificación que le otorgaron al portero colombiano evidenció que no fue una buena presentación. Una puntuación de 6,4 fue la que le dieron aplicaciones como 365 Scores.

Día de contrastes para Montero

Aunque Álvaro recibió tres anotaciones, evitó siete goles más para Vélez. En 90 minutos, ese fue el número de jugadas en las que intervino y que le ayudaron a limpiar en parte su imagen de los últimos dos partidos.

🧤 LO MEJOR DE ÁLVARO MONTERO EN EL DUELO DE SU EQUIPO ANTE GIMNASIA Y ESGRIMA



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Más de la fecha en Argentina

Boca Juniors superó un exigente examen y, con un gol del delantero paraguayo Adam Bareiro, venció como visitante a Talleres de Córdoba por 1-0, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

A cinco días del debut en la Copa Libertadores, el principal objetivo de la temporada, y con la mira puesta en el partido del próximo martes contra la Universidad Católica, en Chile, Boca enfrentó a Talleres con varios cambios en la formación y una defensa renovada.

Sin embargo, el Xeneize se mostró limitado en su juego, muy dependiente de la habilidad del juvenil Tomás Aranda, encargado de generar varias situaciones que no fueron aprovechadas por sus compañeros.

Después de un primer tiempo discreto, Boca empezó a mostrar una mejoría en la segunda mitad y encontró la apertura en una buena jugada de Aranda, quien condujo el balón y arrastró marcas para habilitar por la derecha al uruguayo Miguel Merentiel. Este envió un centro raso al segundo palo para la llegada de Adam Bareiro (71′), quien no falló y estableció el 1-0.

Con este resultado, mejoró su situación actual al alcanzar un invicto de nueve encuentros, con cuatro victorias y cinco empates desde su último tropiezo, a principios de febrero, contra Vélez (1-2).

*Con información de AFP.