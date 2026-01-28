Deportes

Realidad de Álvaro Montero da giro radical en Argentina para el Mundial 2026: DT dio su verdad

En el año de la Copa del Mundo, el portero ha podido mejorar sus registros. Néstor Lorenzo lo tendría en la mira para la lista final que se dará a conocer en mayo próximo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

28 de enero de 2026, 3:48 p. m.
Álvaro Montero se adueñó de la titularidad en Vélez justo en el año del Mundial 2026
Álvaro Montero se adueñó de la titularidad en Vélez justo en el año del Mundial 2026 Foto: Getty Images y tomada de @YagoMoyano2

Apretar el paso para ir al Mundial 2026 es un objetivo de todos los opcionados. Álvaro Montero parece estar haciendo la tarea a la perfección, en busca de que Néstor Lorenzo no lo deje fuera de la lista final para la Copa del Mundo de mediados de este año.

Su inicio de temporada en Vélez de Argentina ha dado de qué hablar. Pasó de ser suplente y no ver minutos en dicha escuadra a ser el titular indiscutido debido a las buenas actuaciones que viene acumulando.

Álvaro Montero busca tener continuidad para ir al Mundial 2026
A Álvaro Montero cada vez se le ve mejor para ir al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Durante el pasado martes 27 de enero, los de Liniers jugaron ante Talleres en su casa. Allí el golero tuvo una destacada actuación que se le significó salir como figura de los suyos con una calificación de 7.3 puntos.

En siete oportunidades ante la ‘T’, a estos los amargó con atajadas providenciales. Aunque vio caer su arco una vez en el 2-1 que tuvo como resultado el partido, no le quitaron valor a lo hecho por segundo juego consecutivo.

Deportes

Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz padece contratiempo en la última fecha de Champions: Kompany se pronunció

Deportes

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Deportes

De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

Deportes

Filtran ‘platal’ exacto que pagará Atlético Nacional por Chicho Arango: las cifras por cumplir un sueño

Deportes

Comparan a Luis Díaz con ‘crack’ mundial: rival lo ganó todo en Europa

Deportes

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Deportes

¿Ilusión en Millonarios? Álvaro Montero definió futuro y sería lejos de Argentina: esto busca

Deportes

Choque colombiano en el Vélez vs. Racing de Copa Libertadores: hora y canal para ver en vivo

Deportes

Álvaro Montero por fin vio una con Vélez: hinchas reaccionaron a lo que pasó

Días antes, frente a Instituto, Montero también salió como figura de los suyos. En aquella oportunidad sacó su arco en cero, se reportó con cinco salvadas y fue puesto entre los mejores de Vélez con 7.7 de calificación.

Esos dos buenos partidos del guajiro lo mantendrían en la titular del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Los próximos retos de Vélez en la Liga Profesional de Argentina no serán nada sencillos: primero vendrá Independiente (31 de enero) y a los días Boca Juniors (8 de febrero).

De reafirmar ante ese par de históricos el nivel que viene teniendo Montero, las probabilidades de que sea llamado como uno de los tres arqueros para el próximo Mundial abundan. Con quienes pelearía el cupo serían Camilo Vargas, David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo, entre otros.

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Schelotto y la titularidad de Montero

Una insignia de Boca Juniors como lo es Guillermo Barros Schelotto es hoy el técnico de Montero en Vélez. Dicho exjugador hizo referencia a la forma en que el colombiano se ha ganado el lugar en el once titular.

Por sus declaraciones, el portero venía en un nivel progresivo desde su arribo al conjunto argentino: “Es una competencia de muy alto nivel y muy sana, tanto de Tomy como de Álvaro. La verdad es que Álvaro, durante los entrenamientos del semestre pasado, donde le tocó jugar poco, había mostrado cosas muy buenas que obligan a Tomy a elevar su nivel. A veces el puesto del arquero es difícil: hacer el cambio a medida del torneo y no se justificaba sacar a Tomy”.

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Si bien el semestre pasado hubo otro que fue el titular, el DT habría tenido que decidir al inicio de un nuevo año y dialogar con quien era el número uno para explicarle del cambio.

“Ahora en este espacio de tiempo en donde el técnico debe tomar decisiones antipáticas, pero tiene que ser lo mejor para el equipo. Lo hablé con Tomy, que es muy buen profesional, muy buena persona; apoyó a Álvaro como él lo había apoyado el semestre pasado”, apuntó Guillermo Barros Schelotto.

Más de Deportes

Djokovic y Alcaraz se podrían citar en la final en caso de salir bien librados de 'semis'

Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Ausencias por lesión y suspensiones: contratiempo para el Bayern Múnich de Luis Díaz.

Bayern Múnich de Luis Díaz padece contratiempo en la última fecha de Champions: Kompany se pronunció

Álvaro Montero se adueñó de la titularidad en Vélez justo en el año del Mundial 2026

Realidad de Álvaro Montero da giro radical en Argentina para el Mundial 2026: DT dio su verdad

Nuevo video de la Selección Colombia para el Mundial 2026: personajes del fútbol, del deporte en general y hasta del entretenimiento nacional.

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Millonarios sumaría un nuevo jugador desde Europa para completar la lista de 25 de cara al 2026

De última hora, Millonarios sorprendería fichándole 10 a Falcao y aterrizaría directo de Europa

Atlético Nacional puso una alta suma de dinero para hacerse con Cristian 'Chicho' Arango

Filtran ‘platal’ exacto que pagará Atlético Nacional por Chicho Arango: las cifras por cumplir un sueño

Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich

Comparan a Luis Díaz con ‘crack’ mundial: rival lo ganó todo en Europa

Falcao García le habló a la hinchada de Millonarios en Pasto

El discurso de Falcao en Pasto con más de 30 mil vistas: hora y canal para ver su regreso a la Liga BetPlay

Medellín vs. Tolima / Actos vandálicos en Cúcuta.

Tolima imparable, Medellín en crisis y clásico manchado por la violencia: así va la tabla de la Liga Betplay

Fabrizio Romano reveló si Barcelona en realidad está en busca de Jhon Jader Durán

Fabrizio Romano da pistas sobre el futuro de Jhon Durán en Europa: Importante novedad que lamentan en Fenerbahçe

Noticias Destacadas