Apretar el paso para ir al Mundial 2026 es un objetivo de todos los opcionados. Álvaro Montero parece estar haciendo la tarea a la perfección, en busca de que Néstor Lorenzo no lo deje fuera de la lista final para la Copa del Mundo de mediados de este año.

Su inicio de temporada en Vélez de Argentina ha dado de qué hablar. Pasó de ser suplente y no ver minutos en dicha escuadra a ser el titular indiscutido debido a las buenas actuaciones que viene acumulando.

A Álvaro Montero cada vez se le ve mejor para ir al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Durante el pasado martes 27 de enero, los de Liniers jugaron ante Talleres en su casa. Allí el golero tuvo una destacada actuación que se le significó salir como figura de los suyos con una calificación de 7.3 puntos.

En siete oportunidades ante la ‘T’, a estos los amargó con atajadas providenciales. Aunque vio caer su arco una vez en el 2-1 que tuvo como resultado el partido, no le quitaron valor a lo hecho por segundo juego consecutivo.

Días antes, frente a Instituto, Montero también salió como figura de los suyos. En aquella oportunidad sacó su arco en cero, se reportó con cinco salvadas y fue puesto entre los mejores de Vélez con 7.7 de calificación.

¡IMPACTANTE ÁLVARO MONTERO EN CÓRDOBA! El arquero de Vélez y una salvada espectacular: minutos más tarde llegó el primero del Fortín ante Instituto... pic.twitter.com/52S9XCS7Pi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 23, 2026

Esos dos buenos partidos del guajiro lo mantendrían en la titular del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Los próximos retos de Vélez en la Liga Profesional de Argentina no serán nada sencillos: primero vendrá Independiente (31 de enero) y a los días Boca Juniors (8 de febrero).

De reafirmar ante ese par de históricos el nivel que viene teniendo Montero, las probabilidades de que sea llamado como uno de los tres arqueros para el próximo Mundial abundan. Con quienes pelearía el cupo serían Camilo Vargas, David Ospina, Andrés Mosquera Marmolejo, entre otros.

Selección Colombia movió fibras con video para el Mundial 2026: participó hasta Betty, la Fea y Juan Pablo Montoya

Schelotto y la titularidad de Montero

Una insignia de Boca Juniors como lo es Guillermo Barros Schelotto es hoy el técnico de Montero en Vélez. Dicho exjugador hizo referencia a la forma en que el colombiano se ha ganado el lugar en el once titular.

Por sus declaraciones, el portero venía en un nivel progresivo desde su arribo al conjunto argentino: “Es una competencia de muy alto nivel y muy sana, tanto de Tomy como de Álvaro. La verdad es que Álvaro, durante los entrenamientos del semestre pasado, donde le tocó jugar poco, había mostrado cosas muy buenas que obligan a Tomy a elevar su nivel. A veces el puesto del arquero es difícil: hacer el cambio a medida del torneo y no se justificaba sacar a Tomy”.

Fifa le dio el ‘sí’ a la Selección Colombia: se confirmó decisión clave para el Mundial 2026

Si bien el semestre pasado hubo otro que fue el titular, el DT habría tenido que decidir al inicio de un nuevo año y dialogar con quien era el número uno para explicarle del cambio.

“Ahora en este espacio de tiempo en donde el técnico debe tomar decisiones antipáticas, pero tiene que ser lo mejor para el equipo. Lo hablé con Tomy, que es muy buen profesional, muy buena persona; apoyó a Álvaro como él lo había apoyado el semestre pasado”, apuntó Guillermo Barros Schelotto.