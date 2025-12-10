Millonarios cuenta con tres arqueros de cara al 2026, pero desde Argentina podría arribar Álvaro Montero, quien no pasa por un buen momento en Vélez Sarsfield, de Argentina.

Este portero de Selección Colombia partió hacia el vecino país en busca de una nueva experiencia fuera de la liga colombiana. Si bien sabía que debía ganarse el puesto, no se ha visto chance para que lo hicera y esto le estaría haciendo pensar en salir.

De acuerdo con lo informado por el periodista de ESPN Julián Capera, “Álvaro Montero busca la terminación anticipada de su préstamo en Vélez por falta de minutos”.

🚨 Álvaro Montero busca la terminación anticipada de su préstamo en Vélez 🇦🇷 por falta de minutos.



Sus derechos pertenecen a Millonarios, pero desea permanecer en el exterior.



— Julián Capera (@JulianCaperaB) December 9, 2025

Dicha chance de una salida de los de Liniers haría que la ilusión se avive en el elenco azul. Aunque tenga los cupos de porteros completos con Guillermo de Amores, Iván Arboleda y Diego Novoa, ser dueño del pase de Montero le podría dar la posibilidad de repatriarlo.

Aunque la primera chance la tendría el cuadro bogotano, también hay que tener en cuenta la postura del jugador, que parece estar más que clara.

“Sus derechos pertenecen a Millonarios, pero desea permanecer en el exterior”, reveló el citado comunicador.

Esa búsqueda fuera de Colombia de Montero para tener más minutos sería impulsada por una charla que tuvo el portero con el entrenador de la selección, Néstor Lorenzo. “Cuento con usted, pero necesito que tenga continuidad”, fue lo dicho por Capera.

Suplente fijo en Vélez

Si bien Montero conocía que al llegar a Vélez no iba a ser la primera opción para su cuerpo técnico, no esperaba tener apenas dos juegos disputados a esta altura de la campaña actual.

Sus únicos juegos en Argentina fueron ante San Martín de San Juan y Huracán. Ante los primeros su arco en cero cayó, mientras que en el otro duelo sí pudo mantenerlo a su favor con un empate 0-0.

En el resto de juego de la Superliga Argentina y Copa Libertadores, el golero ha estado como un espectador más en el banco de suplentes.

Protegido por Néstor Lorenzo

Ante la lesión de Kevin Mier, el cupo de Montero para el próximo Mundial pareciera ser fijo. Además de eso, en juegos amistosos recientes del equipo colombiano ha sorprendido al recibir la confianza para ser el titular de la Tricolor.

Frente a Canadá y Nueva Zelanda, el guardameta estuvo a lo largo de 90 minutos en los juegos que acabaron por 0-0 y 2-1, a favor de Colombia.

Álvaro Montero busca tener continuidad para ir al Mundial 2026 | Foto: Getty Images

Durante el partido en el que su pórtico se vio vulnerado, las críticas por una floja respuesta en el gol de los neozelandeses se hicieron presentes.