Sale de Boca Juniors y Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali lo buscan para 2026

Se trata de un jugador de 34 años con experiencia en la Selección Colombia.

Redacción Deportes
10 de diciembre de 2025, 2:48 a. m.
Jugador que sale libre de Boca Juniors suena para llegar a los tres grandes de Colombia: Nacional, América y Millonarios.
Este martes, 9 de diciembre de 2025, acabó siendo un día de emociones encontradas para Frank Fabra. El lateral izquierdo colombiano se marchó oficialmente de Boca Juniors, luego de casi 10 años en el club.

La prensa argentina captó el instante cuando Fabra se despidió de Boca este martes. Lo hizo entre lágrimas y dejando una huella de títulos y buenas actuaciones en el club. Aunque, eso sí, sus últimos años allí fueron bastante criticados.

Frank Fabra suena para Millonarios, Nacional y América

Parece que con 34 años, y un rico palmarés, Frank Fabra tiene mercado de cara al 2026. Desde hace un par de semanas atrás vienen vinculando al lateral colombiano con Millonarios. Sin embargo, ahora se sumarían Nacional, América y hasta Deportivo Cali.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X: “Frank Fabra no seguirá en Boca Juniors. Hoy el lateral colombiano firmó anticipadamente su salida del club después de 10 años. El lateral analiza algunas opciones en el país y el exterior. América, Cali y Nacional han preguntado por sus condiciones”.

El futuro de Frank Fabra estaría cerca de definirse. Además de su exitoso paso por Argentina, el jugador sabe perfectamente lo que es vestir los colores de la Selección Colombia. Cualquier club que lo contrate tendrá experiencia garantizada en el terreno de juego.

Frank Fabra, con la Selección Colombia, disputando un balón con Mbappé de Francia.
¿Cuál es el valor de Frank Fabra en el mercado?

200 mil euros, según Transfermarkt, y el bajón se explica debido a su falta de minutos en los últimos años. Ya no tenía lugar en Boca Juniors, los hinchas pedían su salida, pero se marcha libre y como un referente por lo que consiguió.

Cuatro títulos de primera división, dos supercopas, dos copas de la liga y una copa Argentina, ese es el palmarés que acompaña a Fabra para quedar en los libros del cuadro xeneize, uno de los más ganadores de Sudamérica y el mundo.

Frank Fabra en uno de sus últimos partidos con Boca Juniors.
En Colombia ha vestido la camiseta de tres equipos: Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín. Supo ser campeón con el cuadro azucarero en el apertura del 2015, bajo las órdenes de Pecoso Castro, justamente contra el poderoso en el Atanasio Girardot.

La temporada se acaba y los equipos más representativos de Colombia ya piensan en refuerzos de cara al 2026. Tanto Millonarios, América y Nacional aseguraron torneo internacional para el año entrante, lo que los obliga a reforzarse de la mejor manera para hacer un buen papel y dejar bien parado al país.

