Deportes
¿Qué equipos del FPC jugarán Copa Libertadores y cuáles Sudamericana? Millonarios celebra, Nacional espera
Ya están definidos los ocho equipos colombianos clasificados a Libertadores y Sudamericana.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll llegaron a su fin el pasado lunes 8 de diciembre. Solo quedan dos equipos en carrera, mismos que disputarán la gran final de la competencia: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.
Eso quiere decir que ya se puede saber cuáles equipos en Colombia clasificaron a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Los clubes están definidos, pero los cupos en cada torneo pueden variar dependiendo de quién quede campeón, si Tolima o Junior.
Tabla de reclasificación
Haga clic en las tres líneas para visualizar la tabla de reclasificación:
Los equipos en Colombia clasificados a Copa Libertadores 2026
Cabe recordar que los cupos para Colombia, en Libertadores, se dan de la siguiente forma: dos a fase de grupos por ser campeones del apertura y clausura; y los dos mejores en reclasificación a fase previa.
Hasta el momento, hay tres equipos en Colombia que aseguraron su cupo a la Copa Libertadores 2026:
- Independiente Santa Fe va a fase de grupos por ser campeón en primer semestre del 2025
- Deportes Tolima: va a fase previa por liderar la reclasificación, o a fase de grupos si llega a ser campeón en segundo semestre de 2025. Hay que esperar, pero ya tiene cupo fijo
- Independiente Medellín por ser segundo en la reclasificación
- Cupo pendiente: si Junior es campeón en el segundo semestre de 2025, va a fase de grupos. Si Tolima es campeón, libera cupo en reclasificación y Nacional va a fase previa.
Lista de equipos en Colombia clasificados a Copa Sudamericana 2026
Acá cambian las cosas. Son cuatro los cupos que Conmebol le da a Colombia para Copa Sudamericana: el campeón de Copa BetPlay y los tres mejores de reclasificación que no tengan cupo a Libertadores. Eso sí, los cuatro entran a ronda previa, no a fase de grupos.
Los cuatro equipos colombianos juegan la fase previa de la Sudamericana entre sí, y dichos duelos se conocen por sorteo. Es decir que solo dos entrarán a fase de grupos tras la fase previa.
Con eso claro, así van los cupos parciales en Colombia para la Copa Sudamericana 2026:
- Atlético Nacional: aseguró fase previa de Copa Sudamericana, ya sea ganándole la final de Copa BetPlay a Medellín, o por reclasificación. Sin embargo, si Tolima queda campeón de liga, el verde va a fase previa de Libertadores por reclasificación.
- América de Cali: aseguró fase previa de Copa Sudamericana
- Junior de Barranquilla: aseguró fase previa de Copa Sudamericana, pero si queda campeón de liga va a fase de grupos de Libertadores.
- Bucaramanga: aseguró fase previa de Copa Sudamericana
- Millonarios: aseguró fase previa de Copa Sudamericana por último cupo, así sea campeón Tolima o Junior