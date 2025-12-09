¿Qué equipos del FPC jugarán Copa Libertadores y cuáles Sudamericana? Millonarios celebra, Nacional espera

Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll llegaron a su fin el pasado lunes 8 de diciembre. Solo quedan dos equipos en carrera, mismos que disputarán la gran final de la competencia: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Eso quiere decir que ya se puede saber cuáles equipos en Colombia clasificaron a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026. Los clubes están definidos, pero los cupos en cada torneo pueden variar dependiendo de quién quede campeón, si Tolima o Junior.

Tabla de reclasificación

Haga clic en las tres líneas para visualizar la tabla de reclasificación:

Los equipos en Colombia clasificados a Copa Libertadores 2026

Cabe recordar que los cupos para Colombia, en Libertadores, se dan de la siguiente forma: dos a fase de grupos por ser campeones del apertura y clausura; y los dos mejores en reclasificación a fase previa.

Hasta el momento, hay tres equipos en Colombia que aseguraron su cupo a la Copa Libertadores 2026:

Independiente Santa Fe va a fase de grupos por ser campeón en primer semestre del 2025

va a fase de grupos por ser campeón en primer semestre del 2025 Deportes Tolima : va a fase previa por liderar la reclasificación, o a fase de grupos si llega a ser campeón en segundo semestre de 2025. Hay que esperar, pero ya tiene cupo fijo

: va a fase previa por liderar la reclasificación, o a fase de grupos si llega a ser campeón en segundo semestre de 2025. Hay que esperar, pero ya tiene cupo fijo Independiente Medellín por ser segundo en la reclasificación

por ser segundo en la reclasificación Cupo pendiente: si Junior es campeón en el segundo semestre de 2025, va a fase de grupos. Si Tolima es campeón, libera cupo en reclasificación y Nacional va a fase previa.

Por ser campeón en el primer semestre de 2025, Santa Fe se aseguró la clasificación a fase de grupos de Libertadores. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Lista de equipos en Colombia clasificados a Copa Sudamericana 2026

Acá cambian las cosas. Son cuatro los cupos que Conmebol le da a Colombia para Copa Sudamericana: el campeón de Copa BetPlay y los tres mejores de reclasificación que no tengan cupo a Libertadores. Eso sí, los cuatro entran a ronda previa, no a fase de grupos.

Los cuatro equipos colombianos juegan la fase previa de la Sudamericana entre sí, y dichos duelos se conocen por sorteo. Es decir que solo dos entrarán a fase de grupos tras la fase previa.

Con eso claro, así van los cupos parciales en Colombia para la Copa Sudamericana 2026: