Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla: fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay

Dimayor definió la programación para la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla pelearán mano a mano para conocer quién se llevará la estrella de Navidad este año.

La ida se jugará en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla (Junior), mientras que la vuelta se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (Tolima). El pijao por la cuarta, el tiburón por la 11.

Fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay 2025-ll

Ida - viernes 12 de diciembre de 2025

8:00 p.m. - Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima - estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Vuelta - martes 16 de diciembre de 2025

7:30 p.m. - Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - estadio Manuel Murillo Toro

“La Gerencia Deportiva de la Dimayor se permite informar la programación de la Final ida y vuelta de la Liga BetPlay Dimayor ll-2025, y extiende una felicitación a Deportes Tolima y Junior FC, clubes que disputarán el título”, reza en el comunicado oficial de Dimayor sobe los finalistas.

“Asimismo, la Dimayor reconoce y felicita a todos los equipos que participaron en unos apasionantes cuadrangulares semifinales, destacando su compromiso y competitividad durante esta fase del campeonato”.

¿Qué canal transmitirá la final de la Liga BetPlay 2025-ll entre Tolima y Junior?

Win Sports+ será el canal que transmita los dos partidos de la final entre Junior y Tolima. Además, se puede ver vía streaming, por Win Play. Para ambos debe contar con una suscripción paga.

Primera vez que Junior y Tolima se enfrentan en una final de Liga BetPlay

Es la primera vez que el FPC verá una final liguera entre tiburones y pijaos. Son dos equipos que se han acostumbrado a jugar rondas definitivas en todos los torneos que organiza la Dimayor, por lo que promete ser un duelo apasionante.

Junior fue campeón, por última vez, en la Liga BetPlay 2023-ll. En aquella oportunidad, venció al Deportivo Independiente Medellín, por penales, en el Atanasio Girardot. Fue su décima corona.

Por su parte, Deportes Tolima fue campeón por última vez en 2021-l. Esa vez le ganó a Millonarios en El Campín y levantó su tercera estrella. Luego de eso, ha disputado tres finales y todas las ha perdido.

Liga BetPlay 2021-l: la última vez que Deportes Tolima fue campeón, venciendo a Millonarios en Bogotá. | Foto: Colprensa - cortesía Dimayor.

Junior y Tolima ya se vieron en la final de la Superliga 2019

Aunque es la primera final de liga entre ambos, no es la primera final en sí. Para 2019, Junior y Tolima jugaron la Superliga por ser campeones en 2018 (Tolima del apertura y Junior del clausura).

El día que Junior le ganó la final de la Superliga 2019 al Deportes Tolima. | Foto: Colprensa-El Nuevo Día