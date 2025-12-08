Deportes
Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla: fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay
Le contamos fechas, horarios y canales para ver la gran final entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.
Dimayor definió la programación para la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla pelearán mano a mano para conocer quién se llevará la estrella de Navidad este año.
La ida se jugará en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla (Junior), mientras que la vuelta se llevará a cabo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (Tolima). El pijao por la cuarta, el tiburón por la 11.
Fechas y horarios para ver la final de la Liga BetPlay 2025-ll
Ida - viernes 12 de diciembre de 2025
- 8:00 p.m. - Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima - estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Vuelta - martes 16 de diciembre de 2025
- 7:30 p.m. - Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla - estadio Manuel Murillo Toro
“La Gerencia Deportiva de la Dimayor se permite informar la programación de la Final ida y vuelta de la Liga BetPlay Dimayor ll-2025, y extiende una felicitación a Deportes Tolima y Junior FC, clubes que disputarán el título”, reza en el comunicado oficial de Dimayor sobe los finalistas.
“Asimismo, la Dimayor reconoce y felicita a todos los equipos que participaron en unos apasionantes cuadrangulares semifinales, destacando su compromiso y competitividad durante esta fase del campeonato”.
¿Qué canal transmitirá la final de la Liga BetPlay 2025-ll entre Tolima y Junior?
Win Sports+ será el canal que transmita los dos partidos de la final entre Junior y Tolima. Además, se puede ver vía streaming, por Win Play. Para ambos debe contar con una suscripción paga.
Primera vez que Junior y Tolima se enfrentan en una final de Liga BetPlay
Es la primera vez que el FPC verá una final liguera entre tiburones y pijaos. Son dos equipos que se han acostumbrado a jugar rondas definitivas en todos los torneos que organiza la Dimayor, por lo que promete ser un duelo apasionante.
Junior fue campeón, por última vez, en la Liga BetPlay 2023-ll. En aquella oportunidad, venció al Deportivo Independiente Medellín, por penales, en el Atanasio Girardot. Fue su décima corona.
Por su parte, Deportes Tolima fue campeón por última vez en 2021-l. Esa vez le ganó a Millonarios en El Campín y levantó su tercera estrella. Luego de eso, ha disputado tres finales y todas las ha perdido.
Junior y Tolima ya se vieron en la final de la Superliga 2019
Aunque es la primera final de liga entre ambos, no es la primera final en sí. Para 2019, Junior y Tolima jugaron la Superliga por ser campeones en 2018 (Tolima del apertura y Junior del clausura).
Junior fue quien se hizo con el título de la Superliga 2019, venciendo a Tolima por penales (3-0) tras un global de 2-2. El duelo de vuelta se llevó a cabo en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.