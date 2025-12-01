Suscribirse

Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

Millonarios colocó el ojo en el fútbol argentino y mira posibilidades para contratar a un multicampeón con Boca Juniors.

William Horacio Perilla Gamboa

2 de diciembre de 2025, 2:41 a. m.
Darío Benedetto, Edinson Cavani y Frank Fabra aplauden en La Bombonera.
Darío Benedetto, Edinson Cavani y Frank Fabra aplauden en La Bombonera. | Foto: Getty Images / Escudo de Millonarios

Millonarios analiza posibilidades en el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar parte de tranquilidad en la hinchada y avanzar en el proyecto deportivo del 2026. Las cosas en el 2025 no fueron las mejores, no se alcanzó ni siquiera una final, la hinchada protesta y los directivos se mueven por el sur del continente buscando los mejores elementos.

Los movimientos por Argentina dejaron el primer fichaje que es un golpe de opinión en el fútbol colombiano y parte de tranquilidad en la hinchada azul, el director deportivo Ariel Michaloutsos, quien registra un paso reciente por Newell’s y se le abona la preparación de tres futbolistas de Selección Argentina Sub 20 finalistas del Mundial de Chile.

Michaloutsos también estuvo por River Plate y es considerado uno de los mejores administradores deportivos del fútbol argentino en la actualidad. Con este fichaje, Millonarios comienza la reingeniería y un nuevo proceso deportivo con Hernán Torres como director técnico. Ahora, es alguien del mundo Boca Juniors el que está en carpeta en las oficinas del ‘Embajador’.

YouTube video player

En las últimas horas, el periodista Alexis Rodríguez dio un nuevo boletín de Millonarios tras las salidas confirmadas de Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas. El brasileño rescindió el contrato, mientras que el costarricense jugará en el fútbol mexicano. Ahí, se especifica que el equipo azul está buscando delantero y volante de preferencia argentina. Se ha mencionado la posibilidad de Alex Luna y Lucas Mugni.

El jugador de Boca Juniors que Millonarios tiene en lista

Además de los mencionados argentinos, Millonarios avanza para mejorar su presencia por la banda izquierda y ahí hizo un sondeo a Boca Juniors por Frank Fabra, el experimentado lateral colombiano con pasado en la Selección Colombia que no seguiría con el ‘Xeneize’ la próxima temporada.

Frank Fabra, lateral de Boca Juniors.
Frank Fabra, lateral de Boca Juniors. | Foto: Getty Images

Además de Frank Fabra, Alexis adelanta que Didier Moreno, actualmente en el Junior de Barranquilla, es posibilidad para Millonarios y de Santiago Giordana esperan los resultados de una resonancia y hacen trabajos de campo.

Frank Fabra: Nueve títulos con Boca y está cerca de Millonarios

Frank Fabra se retiraría de Boca Juniors tras ganar 9 títulos en nueve años con el club Xeneize. La hinchada en Argentina lo recuerda con aprecio, pero consideran que ya cumplió un ciclo con el gigante de Sudamérica.

Pantallazo X: @alexisnoticias
Pantallazo X: @alexisnoticias | Foto: Pantallazo X: @alexisnoticias
  • Liga Profesional (tres): 2016/17, 2017/18 y 2019/20
  • Supercopa Argentina (dos): 2018 y 2022
  • Copa Diego Maradona: 2020
  • Copa Argentina: 2021
  • Copa Liga Profesional: 2022
