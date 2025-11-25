Jugó con James Rodríguez en la Selección Colombia y sería nuevo jugador de Millonarios: “Está todo listo”

Mientras sus principales rivales en la historia siguen en la pelea por el título de diciembre, Millonarios sigue tratando de asimilar la durísima eliminación y el año 2025 que fue para el olvido. El testigo del proceso lo había entregado Alberto Gamero a David González, pero las cosas no salieron bien.

Al equipo azul le faltó un empate ante Santa Fe para ser finalista el torneo pasado, se fue Radamel Falcao García y Hernán Torres fue nombrado como DT en propiedad, pero no le alcanzó para seguir en la pelea en la Liga II.

La situación es compleja y la confección de la nómina tiene a los hinchas muy pendientes. Ya suenan nombres de altas y bajas en Millonarios y los fanáticos los evalúan. En lo que a salidas se refiere, los cuatro extranjeros están en fila, también por el deseo de la hinchada azul de hacer un replanteamiento en la política de fichajes. Como primera medida se buscó en argentina a un director deportivo que parece puso el ojo en un capitán del Junior de Barranquilla.

Tras la llegada de Ariel Michaloutsos, la danza de nombres parece un poco más clara en Millonarios. Además, se conocieron dos jugadores que hacen bulla en los pasillos de las oficinas y en la hinchada. Uno de ellos es Mateo García, quien saldría del Once Caldas y firmaría como nuevo refuerzo. El otro está en Junior de Barranquilla, es un gran referente del ‘Tiburón’ y voz de mando en el camerino del uruguayo Alfredo Arias.

El nombre lo filtró el periodista Paolo Arenas el fin de semana pasado y ahora el narrador y comentarista, Eduardo Luis, afirmó en La FM que “todo está listo” y su firma sería cuestión de tiempo. Apenas firmó Michaloutsos, lo de Mateo García avanzó de gran forma y ahora se negocia con Junior por un referente y campeón.

Jugó con James en la Selección y pasó por el fútbol de España

El nombre que Arenas y Eduardo trabajaron en los últimos días es el de Didier Moreno, uno de los capitanes de Junior de Barranquilla y baluarte fundamental en el mediocampo del club ‘Tiburón’. Lleva cinco años en el gigante de la Costa Caribe y pudo ser campeón en seis ocasiones: dos Superligas, una Copa Betplay y 3 Liga Betplay son sus registros con la escuadra caribeña.

Didier Moreno durante un partido contra Colo Colo de Chile en la Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

Este volante es canterano de América de Cali y tras poco protagonismo, fue a Bogotá y firmó con Santa Fe sobre el año 2011, misma temporada en la que fue convocado a la Selección Colombia Sub 20 y jugó el Mundial de la categoría junto a James Rodríguez, Michael Ortega, José Adolfo Valencia, Santiago Arias, Jeison Murillo, Duván Zapata, entre otros.

¿Didier Moreno tiene todo listo con Millonarios como dice @EduardoLuisFut?



Efectivamente el sábado yo adelanté esas conversaciones.



El tema es que también tiene todo listo con Junior. Juega a dos bandas.



La popular escalera. ¿Quién da más? pic.twitter.com/gC0uOC6fjT — Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 25, 2025