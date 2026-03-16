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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de la remontada del Medellín y del Junior vs. Fortaleza

La liga continúa este martes y como plato fuerte tendrá el duelo entre Millonarios y Nacional en El Campín.

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Redacción Deportes
16 de marzo de 2026, 7:22 a. m.
Junior logró la victoria y se acomoda en la parte alta de la tabla de posiciones.
Junior logró la victoria y se acomoda en la parte alta de la tabla de posiciones. Foto: Jairo Kassiani / Colprensa

Junior y Fortaleza cerraron la fecha 11 de la Liga BetPlay este domingo 15 de marzo con triunfo para el equipo tiburón en el Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla.

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BetPlay 2026 I, fecha 7, partido Junior vs América, estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Fotografías: Jairo Kasssiani/Colprensa.
Teófilo Gutiérrez marcó con el Junior. Foto: Jairo Kasssiani/Colprensa

El encargado de abrir el marcador fue el veterano Teófilo Gutiérrez al minuto 14 del encuentro y luego, al 70, Andrés Arroyo se encargó de cambiar por gol un tiro penal, igualando las acciones.

Aunque parecía que el duelo iba a quedar en tablas, de manera agónica, Juan Carlos Pestaña, el minuto 90+8, se encargó de darle el triunfo al equipo tiburón para acomodarlo en la tabla de posiciones y dejarlo en la quinta posición con 19 puntos.

Con este resultado, Fortaleza quedó en el puesto 13 con 14 unidades, las mismas que compartes Millonarios y Llaneros.

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En la próxima fecha, ambos equipos oficiarán como visitantes; por un lado, los barranquilleros viajarán al Atanasio Girardot para medirse al necesitado Independiente Medellín; por el otro, Fortaleza se medirá al Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

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Atlético nacional es líder de la Liga BetPlay. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Hechos destacados de la fecha en la Liga BetPlay

La fecha comenzó el pasado viernes 13 con la goleada del Once Caldas al Deportivo Pasto 4-2, y el triunfo del líder, Atlético Nacional sobre Llaneros 2-0.

De igual forma, el Deportivo Cali ganó en el debut de Rafael Dudamel en el Banquillo para lo que sería su segunda etapa en el cuadro azucarero.

Por su parte, Millonarios, que venía de dos triunfos en línea en el plano local, cayó frente al Boyacá Chicó en la ciudad de Tunja y ahora está en la casilla 11.

Por último, el Medellín, que logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, atraviesa un presente delicado en la Liga BetPlay, por lo que la remontada a Jaguares en condición de visitantes le da un poco de oxígeno al equipo del profesor Alejandro Restrepo.

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay

  • Once Caldas 4 vs. Pasto 2.
  • Atlético Nacional 2 vs. Llaneros 0.
  • Internacional de Bogotá 0 vs. Bucaramanga 0.
  • Cúcuta 0 vs. Deportivo Cali 2.
  • Boyacá Chicó 2 vs. Millonarios 1.
  • Santa Fe 1 vs. Alianza 1.
  • Deportivo Pereira 0 vs. Águilas Doradas 1.
  • América 1 vs. Tolima 1.
  • Jaguares 1 vs. Medellín 2.
  • Junior 2 vs. Fortaleza 1.

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