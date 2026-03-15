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Thomas Müller tuvo gesto con James Rodríguez tras su debut en Minnesota y todo quedó en video

Luego del partido, en que el nuevo equipo del colombiano fue goleado, Thomas Müller y el 10 de la Selección compartieron un gesto que recordó su etapa juntos en Europa.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 8:26 p. m.
Después del encuentro en la MLS, Thomas Müller se acercó a James Rodríguez y el momento quedó grabado.
Después del encuentro en la MLS, Thomas Müller se acercó a James Rodríguez y el momento quedó grabado. Foto: Getty Images

El partido entre Vancouver Whitecaps y Minnesota United dejó una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados. Tras el pitazo final, Thomas Müller y James Rodríguez se reencontraron en el campo y protagonizaron un momento que quedó registrado por las cámaras.

Aunque el resultado fue contundente a favor del equipo canadiense, el saludo entre ambos futbolistas recordó la etapa en la que compartieron en Europa y evidenció la buena relación que mantienen.

El reencuentro y el intercambio de camisetas

Una vez terminado el compromiso, Müller se acercó a James para saludarlo en el terreno de juego. Los dos futbolistas conversaron durante algunos segundos y luego se fundieron en un abrazo, una escena que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

El gesto no terminó allí. Después de esa breve charla, ambos decidieron intercambiar camisetas ante la mirada de los aficionados y de las cámaras que seguían cada movimiento tras el encuentro.

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El momento tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que coincidieron en la MLS después de haber compartido vestuario en el Bayern Munich durante la etapa del colombiano en el club alemán.

La broma de Müller antes del partido

El reencuentro también recordó las declaraciones que Müller había hecho antes del partido. En la previa del compromiso, el alemán reaccionó con humor a la llegada de James al fútbol estadounidense.

Thomas Müller reaccionó con ironía al fichaje de James Rodríguez por Minnesota antes del duelo en la MLS.
Antes del partido, Thomas Müller bromeó sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota United. Foto: @mnufcnews / @MNUFC / ALEXANDRA BEIER / BONGARTS / GETTY IMAGES VIA AFP

El atacante confesó que le sorprendió que el colombiano eligiera jugar en Minnesota, recordando que durante su paso por el Bayern solía comentar lo fuerte que era el invierno en Alemania.

Entre risas, Müller incluso le envió un mensaje directo a su antiguo compañero, insinuando que pensaba que prefería lugares con temperaturas más cálidas.

Amargo debut para James Rodríguez: Minnesota se va goleado contra Vancouver

Un debut complicado para James

Más allá del gesto entre ambos jugadores, el encuentro fue difícil para Minnesota. El equipo terminó cayendo por un contundente 6-0 frente a Vancouver, en un partido que se complicó desde los primeros minutos.

Minnesota sufrió una goleada ante Vancouver en el encuentro que marcó el regreso a la competencia de James Rodríguez.
El colombiano James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo del partido en el que Minnesota fue ampliamente superado por Vancouver. Foto: Getty Images

James Rodríguez regresó a un partido oficial después de 127 días sin competir. El colombiano comenzó en el banco de suplentes y entró al terreno de juego en el minuto 63, cuando el marcador ya estaba ampliamente a favor del conjunto local.