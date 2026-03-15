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Antes del posible debut de James Rodríguez: Thomas Müller bromeó sobre la llegada del colombiano a Minnesota

La previa del Vancouver versus Minnesota dejó una escena llamativa tras las bromas de Thomas Müller sobre la llegada de James Rodríguez.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 3:07 p. m.
El partido entre Vancouver y Minnesota podría marcar el debut de James Rodríguez y un curioso cruce con Thomas Müller.
El partido entre Vancouver y Minnesota podría marcar el debut de James Rodríguez y un curioso cruce con Thomas Müller. Foto: @mnufcnews / @MNUFC / ALEXANDRA BEIER / BONGARTS / GETTY IMAGES VIA AFP

James Rodríguez se encuentra posiblemente cerca de disputar su primer partido con Minnesota United y, de darse, su debut sería en un duelo especial frente a Vancouver Whitecaps.

El encuentro no solo marcaría el inicio de la etapa del volante en la MLS, sino un reencuentro con su antiguo compañero en el Bayern Munich, el alemán Thomas Müller.

El compromiso está programado para este 15 de marzo a las 3:30 p. m. en el estadio BC Place, escenario donde ambos futbolistas podrían volver a coincidir, aunque esta vez como rivales.

Un duelo con recuerdos del Bayern

La posible aparición del colombiano genera expectativa, tanto por tratarse de su debut con Minnesota como por el reencuentro con Müller.

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Ambos estuvieron durante el paso por el Bayern Múnich entre 2017 y 2019, etapa en la que compartieron camerino y protagonizaron varias temporadas exitosas en el fútbol alemán.

24 April 2019, Bremen: Soccer: DFB Cup, Werder Bremen - Bayern Munich, semi-final in Weserstadion. Munich coach Niko Kovac (r) discusses with his players James Rodriguez (l) and Thomas Müller. Photo: Christian Charisius/dpa (Photo by Christian Charisius/picture alliance via Getty Images)
Entre 2017 y 2019, el colombiano y el alemán coincidieron en el Bayern Múnich, donde compartieron camerino y varios momentos destacados. Foto: picture alliance via Getty Image

Este encuentro podría marcar un momento único, ya que el colombiano podría iniciar su recorrido en la liga norteamericana enfrentando a un jugador con el que vivió parte importante de su carrera en Europa.

Además, la presencia del alemán como referente ofensivo de Vancouver convierte el choque en uno de los más llamativos de la jornada.

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Müller recordó el frío de Múnich

En la previa del partido, Müller se refirió con humor a la llegada del volante cafetero al fútbol estadounidense y recordó una anécdota que se repetía con frecuencia durante la estancia de James en Alemania: sus comentarios sobre el clima invernal.

Según explicó el futbolista en declaraciones a los canales oficiales del club canadiense, le llamó la atención que el colombiano eligiera jugar en Minnesota, un lugar conocido por sus temperaturas extremadamente bajas durante el invierno.

“Me sorprendió que haya elegido a Minnesota porque en Múnich él contaba historias sobre el frío, de que se congelaba en invierno (...) No estoy seguro, tal vez ha intentado un estilo diferente de vida, no lo sé”, señaló Müller entre risas.

Incluso aprovechó para enviarle un comentario directo al colombiano, manteniendo el tono bromista que lo caracteriza: “Estoy curioso de preguntarle a James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaría estar en las áreas más cálidas”.

Se acerca un nuevo capítulo para James

Más allá de la anécdota, el posible estreno de James representa un momento importante en su carrera. Tras su llegada a Minnesota United, el mediocampista buscará adaptarse rápidamente a la MLS y aportar su experiencia internacional en un campeonato que continúa creciendo en nivel y proyección.

Si el entrenador Cameron Knowles decide darle minutos, el duelo frente a Vancouver podría convertirse en el punto de partida de su nueva etapa en Estados Unidos, además tendrá el atractivo de enfrentar nuevamente a un viejo amigo del fútbol europeo.