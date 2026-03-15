Antes del posible debut de James Rodríguez: Thomas Müller bromeó sobre la llegada del colombiano a Minnesota

James Rodríguez se encuentra posiblemente cerca de disputar su primer partido con Minnesota United y, de darse, su debut sería en un duelo especial frente a Vancouver Whitecaps.

El encuentro no solo marcaría el inicio de la etapa del volante en la MLS, sino un reencuentro con su antiguo compañero en el Bayern Munich, el alemán Thomas Müller.

El compromiso está programado para este 15 de marzo a las 3:30 p. m. en el estadio BC Place, escenario donde ambos futbolistas podrían volver a coincidir, aunque esta vez como rivales.

Un duelo con recuerdos del Bayern

La posible aparición del colombiano genera expectativa, tanto por tratarse de su debut con Minnesota como por el reencuentro con Müller.

Ambos estuvieron durante el paso por el Bayern Múnich entre 2017 y 2019, etapa en la que compartieron camerino y protagonizaron varias temporadas exitosas en el fútbol alemán.

Entre 2017 y 2019, el colombiano y el alemán coincidieron en el Bayern Múnich, donde compartieron camerino y varios momentos destacados. Foto: picture alliance via Getty Image

Este encuentro podría marcar un momento único, ya que el colombiano podría iniciar su recorrido en la liga norteamericana enfrentando a un jugador con el que vivió parte importante de su carrera en Europa.

Además, la presencia del alemán como referente ofensivo de Vancouver convierte el choque en uno de los más llamativos de la jornada.

Qué canal pasa Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United con James Rodríguez por la MLS

Müller recordó el frío de Múnich

En la previa del partido, Müller se refirió con humor a la llegada del volante cafetero al fútbol estadounidense y recordó una anécdota que se repetía con frecuencia durante la estancia de James en Alemania: sus comentarios sobre el clima invernal.

Según explicó el futbolista en declaraciones a los canales oficiales del club canadiense, le llamó la atención que el colombiano eligiera jugar en Minnesota, un lugar conocido por sus temperaturas extremadamente bajas durante el invierno.

“Me sorprendió que haya elegido a Minnesota porque en Múnich él contaba historias sobre el frío, de que se congelaba en invierno (...) No estoy seguro, tal vez ha intentado un estilo diferente de vida, no lo sé”, señaló Müller entre risas.

Incluso aprovechó para enviarle un comentario directo al colombiano, manteniendo el tono bromista que lo caracteriza: “Estoy curioso de preguntarle a James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaría estar en las áreas más cálidas”.

Thomas Müller says he was a little surprised James Rodríguez chose Minnesota, recalling during their time at Bayern Munich he used to tell stories about how cold the winters are.



Müller even asks James about it at the end of the video. 😂



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Se acerca un nuevo capítulo para James

Más allá de la anécdota, el posible estreno de James representa un momento importante en su carrera. Tras su llegada a Minnesota United, el mediocampista buscará adaptarse rápidamente a la MLS y aportar su experiencia internacional en un campeonato que continúa creciendo en nivel y proyección.

Primer día pic.twitter.com/VFIEKksheH — Minnesota United FC (@MNUFC) February 24, 2026

Si el entrenador Cameron Knowles decide darle minutos, el duelo frente a Vancouver podría convertirse en el punto de partida de su nueva etapa en Estados Unidos, además tendrá el atractivo de enfrentar nuevamente a un viejo amigo del fútbol europeo.