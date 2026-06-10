Hermana de James Rodríguez habló de las elecciones 2026 e hizo duro reclamo: “No es democracia”

Juana Valentina, creadora de contenido digital, empresaria y hermana del futbolista James Rodríguez, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de compartir una reflexión sobre el ambiente político que atraviesa Colombia de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 730.000 seguidores, la influenciadora decidió pronunciarse sobre las discusiones que se han generado en internet en medio de la expectativa electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Durante las últimas semanas, varias figuras públicas han estado en el centro de la polémica por expresar sus preferencias políticas o compartir opiniones relacionadas con los candidatos. Esta situación ha provocado debates, críticas e incluso ataques en diferentes plataformas digitales.

Juana Valentina, hermana de James Rodríguez. Foto: Instagram Juana Valentina.

Antes de exponer su punto de vista, Juana Valentina dejó claro que se trataba de una postura completamente personal y que no representaba a los miembros de su familia ni a las personas cercanas a ella.

“Tenemos que hablar, pero antes de eso, por favor, quiero que sepan que esta es mi opinión personal. Este video no tiene nada que ver con las opiniones que puedan tener miembros de mi familia, ni personas que están en mi entorno”, afirmó al inicio de su mensaje.

Posteriormente, la empresaria manifestó su preocupación por la forma en la que se están desarrollando las conversaciones políticas en el país y aseguró que el problema no radica en que existan personas con ideologías diferentes, sino en la dificultad que existe actual para aceptar puntos de vista distintos.

“Siento que en Colombia se está llegando a un límite que, aparte de peligroso, es insostenible”, expresó.

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Además, señaló que las diferencias políticas han terminado trasladándose a espacios que antes parecían alejados de este tipo de discusiones.

“Todo se vuelve una guerra, todo es un ataque, todo es odio, todo es sacar las cosas de contexto. La música, el K-pop, los artistas, los influencers, la ropa y ahora hasta el deporte”, comentó.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando habló sobre aquellos temas que, según ella, deberían servir para unir a los colombianos en lugar de generar nuevas divisiones.

“El K-pop es de todos los fans, los influencers se deben a sus comunidades y la Selección Colombia es de todos los colombianos”, afirmó.

De igual manera, lamentó que incluso los actos simbólicos que podrían convertirse en espacios de encuentro terminen envueltos en discusiones políticas.

“Qué tristeza ver cómo actos simbólicos que hoy podrían ser motivo de unión en el país, terminan, como siempre, en una pelea política eterna”, agregó.

La hermana del capitán de la Selección Colombia también habló desde una experiencia personal y aseguró que muchas personas han preferido guardar silencio durante años para evitar ataques o señalamientos por sus posiciones ideológicas.

“Hemos tenido que ver cómo nos tratan por muchos años de brutos, ignorantes, vendidos, malas personas, simplemente por tener ideas distintas”, manifestó.

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Finalmente, hizo un llamado a reducir las peleas en redes sociales y cuestionó los comportamientos que, según ella, se han normalizado durante los debates políticos.

“Acá en redes sociales, honestamente, hay que bajarle un cambio porque se están cruzando límites que no deberían cruzarse. Insultar, atacar, cancelar y deshumanizar a cualquier persona que no piense igual a nosotros o, peor aún, que no vote igual a nosotros. Y eso, mi querido amigo y amiga, no es democracia, eso es intolerancia disfrazada de superioridad moral”, afirmó.