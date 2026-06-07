Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en Google a 14 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

El domingo 21 de junio los colombianos saldrán de nuevo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien saldrá de entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que disputarán la segunda vuelta de las elecciones en el país.

El fenómeno del Tigre: Abelardo de la Espriella es la revelación de la política en Colombia. Ganó sin el apoyo de Álvaro Uribe y está a punto de ser el próximo presidente

Mapa de Google Trends sobre las búsquedas de los candidatos a la presidencia, que domina totalmente Abelardo de la Espriella. Foto: Captura de pantalla

El pasado 31 de mayo, en la primera vuelta, el candidato del movimiento Defensores de la Patria alcanzó 10.361.499 votos, que representan el 43,74 % de la votación total, superando al aspirante del Pacto Histórico, quien sumó 9,6 millones de votos. Ambos se instalaron en la segunda vuelta del 21 de junio.

Después de las elecciones del pasado domingo, las búsquedas de los candidatos en internet se han mantenido en un nivel menor al de la semana previa a la primera vuelta, pero con un claro interés de la audiencia por Abelardo de la Espriella, quien se ha consolidado como un fenómeno político.

Google Trends, que se ha convertido en una poderosa herramienta para medir el interés de los ciudadanos en medio de las elecciones en todo el mundo, revela que De la Espriella domina las búsquedas en los 32 departamentos y se impone a Iván Cepeda de cara a las elecciones definitivas.

El candidato Abelardo de la Espriella (azul), domina las búsquedas en los últimos siete días. Foto: Captura de pantalla

Aunque las búsquedas por el candidato se mantienen por encima de las del aspirante del Pacto Histórico, el nivel bajó frente al pasado 31 de mayo, cuando alcanzó a rozar los 100 puntos, que es el valor máximo con el que mide Google Trends, y se mantiene por debajo de los 25.

Por regiones, el Tigre domina en la mayoría. Por ejemplo, en Vaupés la totalidad de las búsquedas corresponde a Abelardo de la Espriella, mientras que en San Andrés y Providencia sobresalen las búsquedas por el candidato del movimiento Defensores de la Patria frente a las del aspirante del Pacto Histórico. En las gráficas, el color azul corresponde a De la Espriella y el rojo, a Cepeda.

Atlántico, Guainía y Bogotá presentan un comportamiento muy similar, donde lidera en las búsquedas el candidato Abelardo de la Espriella, mientras que en un menor nivel se encuentran las personas que quieren conocer sobre Iván Cepeda a través de internet.

Abelardo de la Espriella (azul) domina las búsquedas en todas las regiones del país sobre Iván Cepeda (rojo). Foto: Captura de pantalla

Las búsquedas están en línea con la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, donde De la Espriella tiene una intención de voto del 50,3 %, mientras que Cepeda registra 42,6 %; es decir, le saca una diferencia de 7,7 puntos porcentuales.