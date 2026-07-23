Gustavo Petro reveló una de las consecuencias que padece por estar en la lista Clinton: “Me bloquearon”

El presidente Gustavo Petro, quien está a pocos días de abandonar el poder, empezó a dimensionar las consecuencias de estar en la lista Clinton, castigo que profirió en su contra la administración de Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos.

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Petro, por medio de su cuenta personal de X, entregó detalles de uno de los coletazos que ha sentido por estar en la lista Clinton. Esa inclusión, según expertos, acarrea un bloqueo absoluto de las cuentas financieras de la persona salpicada.

“Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por oponerme a un genocidio”, expresó el mandatario saliente.

El pasado lunes 20 de julio, durante el discurso que dio en la instalación del nuevo Congreso, Petro también hizo referencia al castigo de la lista Clinton.

“Y me quieren extraditar y todo eso. No me van a extraditar hasta que Trump no diga: ‘Juzguen’, porque él es el que nombra a la fiscalía en Estados Unidos. ‘Juzguen a Petro’. Solo me tienen en unas medidas administrativas; yo puedo volar a donde quiera. Lo único que no puedo hacer es negocios con personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos, o que hagan; yo no hago negocios, senador, para mí eso es inocuo”, expresó Petro en su discurso.

Además, en ese escenario, el presidente saliente entregó detalles de sus conversaciones telefónicas con Trump: “¿Sabe cómo me dice cuando lo llamo personalmente? Good man. Bueno, ya veremos qué pasa. Lo que quiere la Comisión de Acusaciones de la Cámara, eso es otra pelea”.

El 15 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos descartó contemplar el levantamiento de las sanciones impuestas a Gustavo Petro y la devolución de su visa estadounidense en una audiencia ante el Congreso, en la que Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur, fue rotundo ante las preguntas de María Elvira Salazar, congresista republicana por Florida.

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“¿Han recibido algún tipo de información de la Casa Blanca que sugiera que el Departamento de Estado debería considerar levantar esas sanciones y permitir que Petro tenga una visa estadounidense?”, preguntó Salazar.

“No en este momento, señora”, respondió tajantemente Méndez.