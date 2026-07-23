Álvaro Leyva no suelta a Gustavo Petro, lo llamó “sembrador y tramador del caos” y dijo que se va del poder “un hombre cuyo desvarío ha sido una constante”

El excanciller Álvaro Leyva no suelta al presidente Gustavo Petro. Este jueves 23 de julio, publicó un comunicado de prensa donde expresó que el jefe de Estado es un “sembrador y tramador del caos”.

Leyva indicó: “Aquello de que Gustavo Petro, ad portas del fin de su errático mandato, desconozca la transparente elección de su sucesor, Abelardo De La Espriella, para motu proprio agregar que el elegido fue otro, le demuestra una vez más al mundo entero que se va un hombre cuyo desvarío desde la jefatura del Estado ha sido una constante”.

Y siguió: “Lo que afirmo en este nuevo comunicado lo hago entonces con vehemencia y claridad total: Gustavo Petro siempre ha sido un sembrador y tramador del caos. Lo que fue ayer, lo es hoy y muy probablemente lo será mañana si no se le pone a buen recaudo”.

Leyva recordó que inició acciones penales ante los tribunales españoles “por las falsas informaciones publicadas en el diario El País de España, que señalaron que, habiendo sido ministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, habría fraguado yo, en connivencia con Donald Trump y cercanos a su entorno, un golpe de Estado para derribarlo del poder. A él. A Petro. La mencionada iniciativa penal viene acompañada de una acción de protección del honor”.

Álvaro Leyva ha enviado varias cartas a Gustavo Petro. En todas lanza fuertes críticas contra el jefe de Estado. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: PRESIDENCIA.

De igual modo, el exministro afirmó: “Las conductas indicadas de forma irresponsable y dolorosa por el medio citado se acompañaron con grabaciones que, examinadas oportunamente por reconocidos forenses, se tacharon de fraudulentas en su origen y manejo. Todo llevó a identificar comportamientos y tipos penales violatorios de normas federales de los Estados Unidos y de América por parte de Petro y sus cómplices”.

Leyva añadió: “El iter criminis fraguado por él y sus coautores se determinó cabalmente. Siendo esto así, pongo de presente que en su momento se interpusieron las acciones correspondientes contra ellos ante la entonces fiscal general de ese país, Pamela Bondi, U. S. Departamento de Justicia. Salida ella del cargo, se encargó para adelantar las funciones de fiscal al reconocido jurista Todd Blanche. Él, en su condición ya señalada, fue informado ampliamente sobre el asunto referido. Así, lo que fuera remitido a la señora Bondi se encuentra, con iguales solicitudes y alcances, en el despacho del señor Blanch”.

“Lo que fue ayer, lo es hoy y muy probablemente lo será mañana si no se le pone a buen recaudo”, dijo el excanciller Álvaro Leyva sobre Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Asimismo, dijo que al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “igualmente víctima en dicho montaje delictivo, se le está dando a conocer el contenido de este comunicado”.

Hace una semana, Leyva publicó otra carta en la que denunció un supuesto plan de Petro para afectar el arranque del Gobierno De La Espriella.

“Se trata de la existencia de una ‘operación de sabotaje’ de Petro y sus ministros para que haya caos en los primeros días de la nueva administración. En ese sentido, en los ministerios se están identificando funcionarios claves de libre remoción, a quienes les están pidiendo la renuncia para aceptárselas de inmediato”, denunció el exdiplomático.

Frente al nuevo Gobierno De La Espriella, Álvaro Leyva denunció un supuesto plan de desestabilización de Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

Según indicó Leyva, el Gobierno saliente quisiera que los “computadores estén bloqueados, las oficinas cerradas y los documentos destruidos”.

“No solo pretende desaparecer la evidencia de su asalto al erario público por puro pavor al ‘bloque de búsqueda anticorrupción’ que ya se anunció, sino que también reine el caos”, remató el excanciller.