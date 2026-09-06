La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, uno de los principales cabecillas de Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra, sigue generando reacciones. El señalado criminal murió durante un operativo desplegado por unidades especiales de la Policía en el barrio Los Olivos, en Riohacha, La Guajira, la noche del pasado viernes 4 de septiembre.

Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

La operación fue el resultado de un trabajo de inteligencia que permitió seguir durante un tiempo los movimientos del cabecilla y su círculo cercano. Cerca de 30 integrantes de unidades especiales se mimetizaron en la zona y las autoridades incluso consiguieron instalar un dispositivo de rastreo en el vehículo en el que se movilizaban Bendito Menor y su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita.

El procedimiento terminó con la muerte de ambos y de alias el Tío y alias Casiloco, quienes se encontraban en la vivienda en el momento de la intervención y que al parecer serían escoltas del señalado criminal.

Sin embargo, el desenlace de la operación fue cuestionado por el expresidente Gustavo Petro, quien pidió explicaciones sobre la actuación de los uniformados y planteó interrogantes sobre el hecho de que las cuatro personas que estaban dentro del inmueble terminaran muertas.

“Que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente por la Policía Nacional, ¿por qué tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa?”, manifestó Petro.

El exmandatario también cuestionó directamente cuál habría sido la prioridad del operativo: “La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar los bandidos, sino matarlos, ¿por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte?”.

La dura respuesta de Fico Gutiérrez

Las palabras de Petro provocaron el rechazo de muchas figuras políticas y colombianos, entre ellos, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, quien salió en defensa de la actuación de la Fuerza Pública y dirigió un fuerte cuestionamiento al expresidente.

“Explíquenos usted por qué se dedicó a proteger a criminales como este, mientras asesinaban a nuestros policías, militares y a la población civil”, escribió Gutiérrez.

El mandatario local aseguró, además, que actualmente la Fuerza Pública puede actuar de una manera distinta a como, según él, ocurrió durante el gobierno anterior.

“Ya por fin la Fuerza Pública se ‘descongeló’. Hay que recuperar el país del desastre en que usted lo dejó”, agregó Fico en su publicación.

Roy Barreras anunció su retiro de la política tras 20 años de trayectoria: “Los dejo descansar”

Petro también preguntó por las mujeres que estaban en la vivienda.

En sus cuestionamientos, Petro no se limitó a preguntar por la muerte del cabecilla. También hizo referencia a la mujer que se encontraba en la vivienda durante el procedimiento y planteó si existieron alternativas para preservar sus vidas.

“¿Por qué no se priorizó la vida? ¿Por qué no se priorizó la vida de las mujeres que estaban en la casa? ¿No había otros mecanismos para capturar a los bandidos?”, escribió el expresidente.

Petro cerró su mensaje señalando que la Policía debe entregar explicaciones sobre lo ocurrido y advirtió que, en su criterio, no se puede permitir que la institución se convierta en una “fuerza de la muerte”.

El cruce entre Petro y Gutiérrez abre ahora un nuevo capítulo alrededor de una de las operaciones más relevantes de los últimos días: mientras el expresidente exige respuestas sobre la forma en que terminó el procedimiento, Fico cuestiona que sea precisamente Petro quien ponga en duda la actuación de la Fuerza Pública y le reprocha el tratamiento que recibieron estos grupos criminales durante su administración.