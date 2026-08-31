Palabras de grueso calibre encienden aún más la pelea entre Daniel Quintero Calle y Federico Gutiérrez; hoy hubo de todo

La pelea entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde Daniel Quintero Calle subió de tono este lunes, 31 de agosto.

A primera hora, Gutiérrez publicó un video en su cuenta de X en el que anunciaba que iba rumbo al FBI a entregar información sobre los movimientos de dineros de la supuesta corrupción que habría saqueado a la Alcaldía de Medellín durante el periodo gubernamental de Daniel Quintero, desde el primero de enero de 2020 hasta que este renunció a su cargo, el 30 de septiembre de 2023.

“Rumbo a las oficinas del FBI en Miami, Florida. Lucha contra el Terrorismo y contra la corrupción. Entregaré información al FBI de empresas y personas que habrían servido como testaferros a la GDO “Los Hermanitos Q”. El clan Quintero, presuntamente habría ingresado a los Estados Unidos 🇺🇸 dineros producto del saqueo que le hicieron a Medellín.

Justamente hoy a las 2:10 pm es la imputación de cargos con solicitud de medida de aseguramiento en contra de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero”, escribió Gutiérrez.

Tres horas después, el alcalde, parado en las afueras del FBI, dijo que había entregado la información anunciada.

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“Acabo de salir de las oficinas del FBI en Miami. Entregué nombres de personas y empresas que presuntamente habrían servido como testaferros para sacar la plata que se robaron en Medellín en la Alcaldía de Daniel Quintero. Hablamos también de lucha contra el terrorismo. Ya rumbo a Medellín a seguir trabajando”, dijo.

Esto enfureció a Quintero Calle, quien utilizó palabras de grueso calibre para atacar al actual alcalde y quien se convirtió con el paso del tiempo quizá en su máximo contendor político.

“Alcalde, con respeto, deje de ser Payaso. Cada que usted quiere irse de fiesta a Miami dice que va al FBI. Esta es la segunda o tercera vez que lo hace. Yo Estudié en Estados Unidos, tengo visa, hablo inglés (cosa que usted no) y he tenido una relación respetuosa con sus Gobiernos. Si tuviera un solo peso mal habido, directa o indirectamente allá, le aseguro que Estados Unidos no necesitarían del teatro suyo para encontrarlo”, escribió Quintero Calle.

“Mejor reconozca que después de casi 7 años de persecución política (por haberlo enfrentado a usted) no encontraron nada en contra mía, ni delitos, ni platas, los montajes se cayeron, los procesos se anularon y que lo único que le queda a usted es tratar de decir que la plata está en otras partes. No va a encontrar platas porque aquí los ladrones no fuimos nosotros. Todo lo contrario: todavía faltan por encontrarse 10 billones de Hidroituango, ¿dónde está la plata de la venta de UNE? ¿En qué se van 1,1 billones en el estadio?. ¿Cuándo empieza a responder por Aguas Vivas y las declaraciones de la oficina de Envigado que lo involucran a usted y que ya llevó a uno de sus secretarios a la Cárcel?”, añadió.

Quintero, quien fue imputado precisamente por el caso de Aguas Vivas, diligencia que fue tumbada por una juez durante el control del debido proceso, añadió: “Esperamos que las autoridades pronto den resultados, mientras tanto le pregunto lo que preguntamos todos los antioqueños: ¿cuándo empieza a trabajar? Para ese teatro mejor se hubiera ido a un circo”.

Pero ese no fue el único ataque. Sobre las 6 p.m., el alcalde reaccionó a la caída de la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, y otras tres personas por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde ya hay un condenado y un procesado con un principio de oportunidad que lo convirtió en testigo estrella de la Fiscalía.

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“Absurdo. Por TERCERA VEZ reprograman la audiencia del hermanito del jefe de la banda y su socio. Donde se pediría que sean enviados a la cárcel. Muy raro. Para robarse a Medellín no tuvieron excusas, pero para responder ante la justicia ahí sí las tienen todas. Tienen miedo”, opinó el alcalde Gutiérrez.

“Pueden intentar dilatar todo lo que quieran, nosotros no vamos a dejar de denunciar ni de entregar las pruebas a las autoridades nacionales e internacionales. Confiamos en la justicia. Al GDO “Hermanitos Q” ya les llegó el agua al cuello", agregó.

“Alcalde, no sea ridículo ¿Insinúa usted que la jueza se incapacitó para dilatar el proceso? Respete a la justicia y deje de calumniar a la gente. Empezó conmigo y ya va en los jueces. Usted no está por encima de la ley así se crea todopoderoso”, escribió Quintero Calle.

La audiencia no avanzó por pedido del abogado Santiago Trespalacios, quien pidió que sea la jueza 27 penal municipal con función de control de garantías quien se encargue del caso, como es su competencia, a pesar de estar incapacitada hace varios días.

Miguel Quintero Calle se presentó ante el juzgado 39 penal con función de control de garantías junto a su abogado Santiago Trespalacios. Foto: Tomado de la audiencia de imputación de cargos.

Desde la administración de justicia le habían correspondido el caso a la jueza 39 penal municipal con función de control de garantías, pero Trespalacios le pidió a la jueza 39 recordar el Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura del 18 de agosto de 2026, mediante el cual se reglamenta el trámite de las solicitudes de audiencias de control de garantías en el país.

“Aquí hay un interés público, pero nosotros los jueces no podemos saltarnos las leyes, en este caso ese acuerdo, y no hay un vencimiento de términos inmediato”, dijo la jueza, quien declinó avanzar en la diligencia y devolver el caso al centro de servicios judiciales para que reprogramen la audiencia.